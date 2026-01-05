Pokušao razdvojiti tuču u kafiću pa dobio bocom u glavu i završio u bolnici

U subotu navečer u zadarskom kafiću na Vidikovcu izbila je tučnjava u kojoj je ozlijeđen muškarac (25). Iako nije prvotno sudjelovao u incidentu, izvukao je deblji kraj i dobio bocom u glavu.

Sve se odvilo oko 23 sata kada se muškarac (50) verbalno sukobio sa ženom (52) i muškarcem (38). Sukob je ubrzo prerastao u fizički obračun, kojeg je ozlijeđeni muškarac htio smiriti tako što je krenuo razdvajati sukobljene strane.

U trenutku kada je muškarac krenuo razdvajati aktere tuče, muškarac (38) udario ga je staklenom bocom u glavu.

Završio u bolnici

Zbog zadobivenih ozljeda, muškarac je završio u zadarskoj bolnici gdje su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede. Policija je na mjestu događaja provela očevid i privela muškarca (38).

Nakon kriminalističkog istraživanja, policija je podignula optužnicu protiv navedenog muškarca zbog teške tjelesne ozljede u pokušaju.

Zbog narušavanja javnog reda i mira prijavljeni će biti i ostali akteri, muškarac (50) te žena (52).

