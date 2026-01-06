U Lici napadalo već pola metra snijega: 'Na TV-u izgleda lijepo, ali u stvarnosti...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ZIMSKI VAL U HRVATSKOJ /

Hrvatska je na udaru zimskog vala. Snijeg je zabijelio dobar dio zemlje i donio kaos na ceste i niz prometnih nesreća. Na obali orkanska bura, a za kamione nema slobodnog pravca prema Dalmaciji i Istri.

U Puli je pao snijeg nakon dugih 15 godina, Senj je bio na udaru i bure i snijega, a u Osijeku se užurbano radi na gradskim cestama, stalno se čiste i posipaju kolnici. Dodatne probleme stvara i ledena kiša. Građani se pozivaju da čiste automobile i prilaze ispred svojih kuća. Već je očišćeno 180 kilometara cesta - posla još ima. Problemi na cestama su u većini gradova, otežano se vozilo i na A1, na dijelu autoceste Rijeka - Zagreb prevrnuli su se automobil i kamion.

U Bosiljevu je palo više od 20 centimetara snijega - mnogi su, unatoč upozorenjima, na put krenuli bez adekvatne zimske opreme.

Večeras još jakog snijega, zatim smirivanje i velika hladnoća

Trrenutno nema slobodnog pravca za teška teretna vozila, popularno rečeno za šlepere, iz Dalmacije, Rijeke prema Zagrebu, jednostavno je velika količina snijega. Za sva ostala vozila dionica je otvorena.

Oko 50 centimetara snijega je u Lici, Gorskom kotaru, u Zagrebu je palo više od 15 centimetara. Zatvorena je sljemenska cesta, pojedine autobusne linije su u prekidu - dežurne službe za nove, najavljene snježne nanose - su spremne.

Na gradskim ulicama bit će 24 sata. Večeras se još očekuje jak snijeg. Zatim slijedi smirivanje oborina tijekom iduće noći, a onda nam stiže i velika hladnoća.

Iz Ogulina se uživo javila reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović, koja je razgovarala s članicom HGSS-ove Stanice Ogulin, Dinom Bottom.