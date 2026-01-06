Ledeni val okovao Europu, ima i mrtvih! Promet u kolapsu: 'Ako možete, radite od kuće!'

'OVO JE KAOTIČNO' /

Ledeni val zahvatio je cijelu Europu. Zbog obilnog snijega u Velikoj Britaniji zatvoreno je više od tisuću škola, a u Nizozemskoj otkazano oko 450 letova. Građanima se preporuča rad od kuće, a oni koji to ne mogu - čekaju ledene ceste.

U dijelovima Francuske i najobičnija vožnja cestom postala je opasna po život! Od početka nevremena život je izgubilo već šestero ljudi. Promet je na sjeverozapadu gotovo paraliziran, i cestovni, i željeznički i zračni, a vozila ostaju zaglavljena u snijegu.

Više od 200 ralica noću je raščišćavalo glavne ceste, no sporedne ulice i dalje su skliske i opasne, pa vlasti savjetuju da se vozi samo ako je nužno. U Parizu i okolici na snazi je narančasti alarm, a svijet obilaze rijetki prizori turističkih atrakcija pod snijegom.

Najgore je u Nizozemskoj gdje snijeg uzrokuje ogromne problemu u Amsterdamu, u jednoj od glavnih europskih zračnih luka gdje je otkazano nekoliko stotina letova.

'Kaotično, neprihvatljivo...'

"Situaciju od petka poslijepodne mogu opisati samo kao kaotičnu, neprihvatljivu, frustrirajuću i iritirajuću", navodi Javier Sepulveda iz Španjolske.

Željeznički promet u cijeloj je zemlji obustavljen. Sustavi za grijanje nisu funkcionirali pa su se tračnice na kolodvorima morale odleđivati ručno.

"Živim u centru Amsterdama, a trebam biti u centru Rotterdama, ali to nije moguće. Ni autom, ni vlakom. Imam tečaj, pa se nadam da će se nekako moći nastaviti online, jer ovo ne prestaje. Mislim da je Amsterdam izoliran. Ne znam možemo li se brodom uopće negdje prevesti. Stvarno nam je teško. Zbog snijega i leda teško je bilo doći i do škola.

Stiže još jedan snježni val

Stiže još jedan snježni val pa vlasti šalju apel građanima da smanje kretanje.

Pernilla Blaak, glasnogovornica nizozemske Agencije za vode i infrastrukturu kazala je kako snijeg može stvoriti opasne uvjete na cestama, zato pozivaju sve koji mogu da rade od kuće.

Problemi i u susjednoj Belgiji. Bruxelles je pod narančastim meteoalarmom, a snijeg stvara kaos u cijeloj zemlji.

U Engleskoj je zabilježena najhladnija noć ove zime, temperatura je pala na -12,5 stupnjeva. U Škotskoj je otkazan niz nogometnih utakmica, a u cijeloj Velikoj Britaniji zatvoreno je više od tisuću škola.