S planine u Hercegovini spašeno četvero Hrvata: 'Nažalost, baš su pogriješili'

NA PRENJU /

S planine u Hercegovini spašeno je četvero hrvatskih građana, koji su zaglavili u snijegu. Spasio ih je GSS. Nakon jučerašnjih prizora gradova i naselja okovanih snijegom, danas stižu slike nabujalih rijeka i klizišta. Bez struje je u BIH oko 15 tisuća domova.

Umjesto zimskih radosti - zimske nevolje. I to na planini koja se često naziva Hercegovačkim Alpama - na Prenju.

"To je zahtjevan teren, vrlo problematičan teren tako da smo angažovali dva teška off road vozila kako bismo došli do njih", kazao je Almir Karkelja, načelnik GSS-a Prenj, BiH.

Spašenim mladićima i djevojkama je dvadesetak godina. Svi su iz Splita. Kući su krenuli iz Sarajeva.

"Imamo mi ovde ovo dešavanje, nevrijeme, izljevi voda tako da su njihovi roditelji savjetovali da ne idu preko Jablanice nego su im dali tu rutu. Nažalost, baš su pogriješili", kazao je Karkelja. Više pogledajte u prilogu.