IZAZVAO BROJNE REAKCIJE /

Domaći glumac o situaciji na cestama: 'Daj očistite to, Djed Mraz ne stanuje ovdje'

Foto: Patricija Flikac/pixsell

Meteorolozi upozoravaju da se danas i sutra očekuje dodatni snježni sloj, lokalno i više od 50 centimetara, a u kombinaciji sa snažnim vjetrom mogući su i veliki zapusi

6.1.2026.
20:01
Hot.hr
Patricija Flikac/pixsell
Naš poznati glumac Asim Ugljen komentirao je stanje prometnica u Zagrebu, koje su posljednjih dana prekrivene snijegom. U objavi na Facebooku, Ugljen je izrazio frustraciju zbog neučinkovitog čišćenja cesta.

"Ne pamtim da sam ikad vidio manje očišćene ceste u Zagrebu od ‘80-ih. Meni je to super jer volim voziti po snijegu, no, ja sam debil i znam da to ustvari nije super. Daj očistite ceste, je*eni pajaci, jer ovo nije je?ena Laponija i Djed Mraz ne stanuje ovdje i ljudi ne koriste saonice po gradu", napisao je vidno frustrirani glumac.

Domaći glumac o situaciji na cestama: 'Daj očistite to, Djed Mraz ne stanuje ovdje'
Foto: Facebook Screenshot

Njegovi pratitelji brzo su reagirali u komentarima. "Zakazali su svugdje… ne samo u Zagrebu", "Iznenadio ih snijeg", pisali su ispod objave. 

Poteškoće u prometu

Inače, snijeg koji posljednjih dana pada u Hrvatskoj stvorio je značajne probleme u prometu. Meteorolozi upozoravaju da se danas i sutra očekuje dodatni snježni sloj, lokalno i više od 50 centimetara, a u kombinaciji sa snažnim vjetrom mogući su i veliki zapusi.

Zagrebačka policija zbog snježnih uvjeta u 13 sati zatvorila je Sljemensku cestu, upozoravajući vozače na otežane uvjete na kolniku i pozivajući na oprez.

Prema prognozama, snijega će još povremeno biti tijekom srijede, a onda jedno prolazno razvedravanje u četvrtak. No, uz vedrinu stižu iznimno hladne noći i jutra pa će temperatura nerijetko biti i u dvoznamenkastom minusu. Ipak, slijedi novo naoblačenje, kratko s južinom s kojom će biti miješanih oborina s petka na subotu, sve rjeđe u dane vikenda.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Novi poredak? Jakovina: 'Više ćemo govoriti što je u nečijoj glavi i koliko tko tenkova ima'

Asim UgljenSnijeg
