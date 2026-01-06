Kad se skrati ruka tu je Cindrić Luka! Ako sad bude pravi bit će veliki dobitak za reprezentaciju

Još devet dana dijeli nas od početka Europskog prvenstva u rukometu. Među najiskusnijima u momčadi je Luka Cindrić. Hrvatski reprezentativac jedan je onih igrača koji mogu riješiti utakmice ako su u pravoj formi. U kakvoj je formi i s kakvim razmišljanjima je došao za pripreme reprezentacije donosi RTL Sport.

Dug put, velika očekivanja i još veća odgovornost. Luka Cindrić već je više od desetljeća dio hrvatske rukometne reprezentacije, a sada uoči novog Europskog prvenstva, pred njim je još jedna važna uloga – biti onaj kojem se dodaje lopta kad se skrati ruka.

"Ja bih zaželio ekipi i svima nama da uživam u svakoj utakmici. Vrijeme vrlo brzo prolazi kad se okrenem iza sebe, već je to prvenstvo koje smo prošle godine ono svoju medalju. Nekako. No, nisam ni otišao u zaborav, ali brzo prolazi vrijeme i netko treba živjeti u trenutku. Ja se tim bavim, tim se vodim i nekako bi zaželio svima nama da uživamo u svakoj utakmici da damo svoj maksimum i naravno da budemo zdravi", rekao je Cindrić.

Hrvatska je prošle godine na Svjetskom prvenstvu osvojila srebrnu medalju i vratila se u svjetski vrh. Bio je to turnir pun emocija, preokreta i velikih trenutaka, ali i podsjetnik koliko su kontinuitet i zdravlje ključni za uspjeh na najvišoj razini.

"Treniramo naporno. Ujutro i popodne, navečer, tako da, još smo u tom pripremnom dijelu tako da ima. Ima dosta treninga, ali vidjet ćemo. Mislim da za sada svi koji su tu pokazuju da su s razlogom tu i da imaju kvalitetu da igraju za reprezentaciju", pojasnio je Cindrić.

Protiv Njemačke kao da je prvenstvo

Prije samog puta na sjever Europe, Hrvatsku u četvrtak čeka prva od dviju pripremnih utakmica protiv Njemačke, koja je na prošlom Europskom prvenstvu stigla do polufinala. Baš onakav test kakav treba uoči velikog natjecanja.

"Nijemci su jedni od najboljih europskih ekipa, tako da mislim da nam to treba. Utakmicu trebamo odigrati kao da je prvenstvo. Mislim da ne bi trebalo razmišljati da je to pripremna utakmica tako da pokušate izvući svoje utakmice maksimum i tražiti ono najbolje što želimo gajiti na prvenstvu."

A ovoga će ih puta na prvenstvu voditi kapetan Ivan Martinović, koji s Cindrićem dijeli teren u Veszpremu.

"Ivan je krasan dečko. Mislim da je zaslužio sve što mu se događa u karijeri. Definitivno da bude kapetan tu svojom igrom svojim ponašanjem van terena na terenu, tako da, apsolutno mi je drago zbog njega i podržavam ga, kako u klubu tako i u reprezentaciji, tako da želim mu da opravda tu ulogu i da bude najbolji kapetan."

No, osim u kapetana, sve oči bit će uprte i u Luku. Nakon niza turnira na kojem su ga mučile ozljede, ako sada bude pravi - bit će veliki dobitak za reprezentaciju.

