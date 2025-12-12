FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EKSPLOZIJA ZARAZE /

Epidemija gripe 'pokosila' Hrvatsku! Hrstić: 'Tko želi provesti Božić sa svojima neka se cijepi'

Epidemija gripe 'pokosila' Hrvatsku! Hrstić: 'Tko želi provesti Božić sa svojima neka se cijepi'
×
Foto: Robert Anic/pixsell/ilustracija

Najveći broj oboljelih očekuje se oko Božića, baš u vrijeme obiteljskih druženja

12.12.2025.
17:02
danas.hr
Robert Anic/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Blagdanska okupljanja savršena su podloga za širenje gripe. Ordinacije obiteljskih liječnika ovih su dana pune. Virus je stigao ranije nego prijašnjih godina, o oboljelih je dvostruko više nego lani u ovo doba.

Hitni prijam Klinike za infektivne bolesti obično prima do sto ljudi na dan, a ovaj tjedan ta se brojka penje na 200. 

Sve je krenulo prošlog tjedna

Od početka sezone od gripe je oboljelo više od 7000 ljudi. Najviše u Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji.

Epidemija gripe 'pokosila' Hrvatsku! Hrstić: 'Tko želi provesti Božić sa svojima neka se cijepi'
Foto: Hzjz

Epidemiolozi bilježe porast od proteklog tjedna, tada je bilo iznad 1000 prijava oboljelih. Taj broj je doslovno sada eksplodirao. U ovom tjednu imamo više od 3.000 prijava oboljelih.  

Epidemija gripe 'pokosila' Hrvatsku! Hrstić: 'Tko želi provesti Božić sa svojima neka se cijepi'
Foto: Hzjz

Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.

Epidemija gripe 'pokosila' Hrvatsku! Hrstić: 'Tko želi provesti Božić sa svojima neka se cijepi'
Foto: Hzjz

Dva smrtna slučaja

Gripa je akutna respiratorna bolest koja najčešće počinje naglo visokom temperaturom, općom slabošću i bolovima u mišićima i kostima, popraćenima kašljem. 

Stoga epidemiolozi preporučuju držanje razmaka između osoba, nošenje maski i najvažnije od svega redovito pranje ruku jer posljedice mogu biti smrtonosne.

Zasad su prijavljena dva smrtna slučaja.

Cijepljenje protiv gripe

Najveći broj oboljelih očekuje se oko Božića, baš u vrijeme obiteljskih druženja.

Dobra je vijest da je cjepivo protiv gripe od ovog tjedna dostupno besplatno za sve građane. 

"Uvijek je preporuka da ono što možemo prevenirati da to zasigurno napravimo. Tako da bi moja poruka bila da tko se nije još cijepio što se tiče učinka cijepljenja - stigne. Što nas se više cijepi, moći ćemo Božić i Novu godinu sa svojima proslaviti", rekla je za RTL Danas ministrica zdravstva Irena Hrstić.

POGLEDAJTE VIDEO: Više hospitaliziranih nego lani: Hoće li se svi uspijeti zaštiti od gripe?

Cjepljenje Protiv GripeGripaIrena Hrstić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EKSPLOZIJA ZARAZE /
Epidemija gripe 'pokosila' Hrvatsku! Hrstić: 'Tko želi provesti Božić sa svojima neka se cijepi'