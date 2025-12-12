Epidemija gripe 'pokosila' Hrvatsku! Hrstić: 'Tko želi provesti Božić sa svojima neka se cijepi'

Blagdanska okupljanja savršena su podloga za širenje gripe. Ordinacije obiteljskih liječnika ovih su dana pune. Virus je stigao ranije nego prijašnjih godina, o oboljelih je dvostruko više nego lani u ovo doba.

Hitni prijam Klinike za infektivne bolesti obično prima do sto ljudi na dan, a ovaj tjedan ta se brojka penje na 200.

Sve je krenulo prošlog tjedna

Od početka sezone od gripe je oboljelo više od 7000 ljudi. Najviše u Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji.

Foto: Hzjz

Epidemiolozi bilježe porast od proteklog tjedna, tada je bilo iznad 1000 prijava oboljelih. Taj broj je doslovno sada eksplodirao. U ovom tjednu imamo više od 3.000 prijava oboljelih.

Foto: Hzjz

Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.

Foto: Hzjz

Dva smrtna slučaja

Gripa je akutna respiratorna bolest koja najčešće počinje naglo visokom temperaturom, općom slabošću i bolovima u mišićima i kostima, popraćenima kašljem.

Stoga epidemiolozi preporučuju držanje razmaka između osoba, nošenje maski i najvažnije od svega redovito pranje ruku jer posljedice mogu biti smrtonosne.

Zasad su prijavljena dva smrtna slučaja.

Cijepljenje protiv gripe

Najveći broj oboljelih očekuje se oko Božića, baš u vrijeme obiteljskih druženja.

Dobra je vijest da je cjepivo protiv gripe od ovog tjedna dostupno besplatno za sve građane.

"Uvijek je preporuka da ono što možemo prevenirati da to zasigurno napravimo. Tako da bi moja poruka bila da tko se nije još cijepio što se tiče učinka cijepljenja - stigne. Što nas se više cijepi, moći ćemo Božić i Novu godinu sa svojima proslaviti", rekla je za RTL Danas ministrica zdravstva Irena Hrstić.

