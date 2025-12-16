Bankrot za vrijeme blagdana: Što se to događa sa cijenama u Hrvatskoj?

TREBA PODIĆI KREDIT /

"Kada smo ove godine krenuli u obilazak trgovina dočekalo nas je iznenađenje. Mnogi su proizvodi na prvi pogled izgledali jeftinije u odnosu na prošlu godinu", pišu tako kolege iz Jutarnjeg. A iz Večernjeg u svojoj analizi košarice kažu kako je "maslac jeftiniji nego lani".

E sad, u čemu je kvaka, naravno da se određeni artikli mogu pronaći na akciji. Ali realno rijetko tko kupuje šunku u jednoj trgovini, orahnjaču u drugoj, pivo u trećoj i tako dalje. Sve moguće analize i dalje pokazuju istu stvar, ukupno gledajući košarica je skuplja.

Bilo da ga volite jušno s krumpirom ili kao namaz na bijelo, ako volite bakalar, prije Badnjaka svakako odite u banku. Norveški smrdljivac skup je kao suho zlato. Sušeni se prodaje i po 70 eura za kilogram, duplo skuplje nego recimo u Italiji. Više o cijenama saznajte u prilogu Borka Brunovića.