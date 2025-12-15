Tko su vozač i njegova asistentica koja mu je pomogla u ovoj neočekivanoj avanaturi?

RAZROVANO ŠIBENSKO GROBLJE /

Razrovano groblje, razbacan šljunak i snimke 20-ak nadzornih kamera pokazale su da je za sve kriv za sada nepoznati vozač koji se usred bijela dana odlučio provozati po šibenskom gradskom groblju Kvanj.

Pritom je upao u meki šljunak, pa je jedva i izišao iz avanture za koju još uvijek nije poznato iz kojih se razloga u nju i upustio.

Na šljunak razbacan po novim grobnicama i razrovane staze između njih u redovitom obilasku naišao je direktor groblja i začudio se, pa je odmah išao pregledati snimke nadzornih kamera koje su brzo razriješile misterij. Sve je razrovao automobil u vožnji grobljem u subotu oko 14 sati.

"Ona mu je bila nekakav asistent. Na kameri smo vidili da ona ovu kantu ovde doslovno je bacila, ona je njemu davala, motirala mu gdje će i kako će ući i on ovde i priko novih grobnica, iša preko toga brda, saša na cestu", rekao je direktor "Čempresa" Šibenik Joško Vuković.

