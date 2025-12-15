Tinejdžeri već pronalaze rupe u zakonu: Hoće li se isti model primijeniti i u Hrvatskoj?

ZANIMA NAS /
Ograničenje na društvenim mrežama: Kolike su šanse da se naša zemlja ugleda na Australiju?
Australija je hrabro prva u svijetu povukla ručnu i zabranila društvene mreže mlađima od 16.
Dok platformama prijete drakonske kazne za kršenja zakona, tinejdžeri već nalaze rupe u sustavu, pa stručnjaci upozoravaju, zabrane bi mogle djecu otjerati na mračnu stranu interneta.
Hoće li i hrvatski tinejdžeri ostati bez svijeta u kojem mnogi od njih žive?
