STRUČNJACI UPOZORAVAJU /

Tinejdžeri već pronalaze rupe u zakonu: Hoće li se isti model primijeniti i u Hrvatskoj?

Australija je hrabro prva u svijetu povukla ručnu i zabranila društvene mreže mlađima od 16.

Dok platformama prijete drakonske kazne za kršenja zakona, tinejdžeri već nalaze rupe u sustavu, pa stručnjaci upozoravaju, zabrane bi mogle djecu otjerati na mračnu stranu interneta.

Hoće li i hrvatski tinejdžeri ostati bez svijeta u kojem mnogi od njih žive?

Više pogledajte u RTL Dosjeu Tee Mihanović.

15.12.2025.
11:25
RTL Danas
AustralijaDruštvene MrežeZabrana
