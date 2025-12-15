Bura u Saboru zbog 'Bačićevih zakona': 'Srušit ćemo ovaj zakon, a onda i Vladu'

'TKO KRADE, TAJ I LAŽE' /

Prije nego što su otišli na odmor, zastupnici su na burnom glasanju u Saboru donijeli paket tzv. Bačićevih zakona. No, oporba ne odustaje – traže ocjenu ustavnosti, a ako ni to ne uspije pokreću referendum. 'Ako je ne donese u naredna tri mjeseca sa SDP-om i drugim klubovima progresivne opozicije pokrenut ćemo referendum, srušit ćemo ovaj zakon, a onda ćemo srušiti ovu Vladu', komentirala je zastupnica Možemo! Sandra Benčić. Više pogledajte u prilogu