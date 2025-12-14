Umjesto gužve, štalice i životinje: Evo kako obitelj Antonović organizira autentični 'advnetić'

Već na samom ulazu, jer na kapiji se suši crveno odijelo – jasno je tko ovdje živi. Domaćin dočekuje goste, a potom počinje upoznavanje životinja.

Uz kujicu Zeldu nema straha ni kod najmlađih pa slijedi obilazak farme s brojnim životinjama i nezaobilazno druženje s kunićima.

Bez problema se ovdje komunicira i s guskama i patkama, a za igru su uvijek spremne himalajske kozice.

Životinje privlače najmlađe

U posebnom apartmanu zaštićene od afričkog virusa su i Minnesota svinje. Tu je i štalica, a uz štalicu, naravno, magarac, ovce i konji. Životinje na farmi neodoljivo privlače najmlađe.

"Djeca imaju priliku biti sa životinjama, dirati životinje“, kaže Izabela iz Osijeka.

"Taj kontakt sa životinjama, baš je ono savršeno“, kaže Vlatko iz Osijeka.

"Naše bake više nemaju toliko ni svinje, ni kokoši ni ništa i onda ovako ih približiti životinjama i prirodi je stvarno predivno“, kaže Ana iz Osijeka.

U seoskom dvorištu sve je igra

"Jako im je lijepo, uživaju i ovdje je onako domaće i ugodno“, kaže Željka iz Osijeka.

A baš takav ugođaj na adventu željeli su stvoriti organizatori.

"Puno dvorište i puno srce, došli smo na tu ideju da bi ljudima predstavili jadan malo drugačiji adventić, onakav kakav bi trebao biti, odakle je potekao sam Božić – iz štalice sa slamice“, kaže Sanja Antonović, vlasnica OPG-a Duša Baranje.

Razgovor s djedicom

Trenutak istine pri susretu s Djedicom odlučila je iskoristiti i mala Luna pa smo joj prepustili mikrofon.

"Kako ulaziš u kuću?“, pita mala Luna.

"Kada ulazim u kuću, onda jako, jako uvučem stomak i uđem kroz dimnjak“, odgovara Djedica.

"Koja ti je najdraža životinja?“,pita Luna.

"Magarac mi je najdraža životinja, a tebi?“, upita Djedica.

"Meni je najdraže sve!“, odgovara Luna.

Za kraj smo još probali i na ovom adventu najtraženije palačinke u bojama, a onda uz vatricu ugrijali ruke i pozdravili se s domaćinima do iduće godine i novog adventića u Baranji.