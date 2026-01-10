Severina puni baterije na skijanju sa sinom i nećakinjom: U rijetkoj objavi pokazala Aleksandra

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Severina Vučković (53), početak nove godine odlučila je provesti u krugu obitelji. Nakon niza uspješnih koncerata i uoči novih nastupa koji je očekuju, pjevačica je sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila djelić zimske atmosfere iz popularnog austrijskog skijališta Kitzbühel, gdje uživa sa sinom Aleksandrom i nećakinjom Mijom. Objava je brzo prikupila tisuće lajkova i pozitivnih komentara.

Obiteljski trenuci na snježnim padinama

Na seriji objavljenih fotografija, Severina pozira na suncem okupanim padinama austrijskih Alpa, odjevena u elegantno bijelo skijaško odijelo i s velikom bijelom šubarom koja je upotpunila njezin zimski izgled. S osmijehom na licu, pjevačica je zabilježila trenutke opuštanja sa svojim najmilijima. Na prvoj fotografiji pozira sa sinom Aleksandrom, koji je odjeven u skijašku opremu, te s nećakinjom Mijom. Vedra atmosfera i predivan planinski krajolik odaju dojam prave obiteljske idile.

U svom prepoznatljivom duhovitom stilu, Severina je uz objavu napisala: "Moja djeca na skijanju, a tetka iz Njemačke i ja u prolazu". Ovim je opisom nasmijala svoje pratitelje, aludirajući na to da su njezin sin i nećakinja pravi skijaši, dok ona i "tetka" više uživaju u odmoru pokraj staze. Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. U komentarima su se nizale pohvale na račun njezinog izgleda, a mnogi su je nazvali "kraljicom ljepote".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kratak predah

Ovaj zimski odmor zasluženi je predah nakon iznimno uspješne koncertne sezone. Naime, Severina je u studenom 2025. godine održala dva rasprodana koncerta u zagrebačkoj Areni. Čini se da pjevačica koristi siječanj kako bi napunila baterije za nove izazove, jer je njezin raspored za početak 2026. godine već ispunjen.

Već u veljači očekuju je nastupi u Podgorici i Ptuju, nakon čega slijede koncerti diljem Hrvatske, uključujući Sisak u ožujku i Koprivnicu u travnju. Vrhunac proljetnog dijela turneje zasigurno će biti još jedan veliki koncert u Areni Zagreb, zakazan za 7. ožujka 2026. godine. Nedavno je također obilježila dvadeset i pet godina suradnje sa svojim bendom, što svjedoči o njezinoj dugovječnosti i postojanosti na glazbenoj sceni.

Objava iz Kitzbühela pruža rijedak uvid u privatni život pjevačice, pokazujući je kao posvećenu majku i tetu koja najviše cijeni vrijeme provedeno s obitelji. Njezina sposobnost da vješto balansira između zahtjevne karijere i privatnog života inspiracija je mnogima, a njezini obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju i nove pjesme i nove koncerte.

​