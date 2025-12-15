Potresan govor SDP-ovke u Saboru: 'Pa takav čovjek ne može šetati okolo s pištoljem...'

RASPLAKALA SE /

Ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 19, a u posljednja dva tjedna - čak četiri žene. Posljednja u subotu navečer u Bedekovčini gdje je u obiteljskoj kući suprug ubio 39-godišnju ženu, a potom je presudio i sebi. Zbog ove zastrašujuće statistike zločina, Saborski Klub zastupnika Možemo! krenuo je s prikupljanjem potpisa za sazivanje izvanredne sjednice Sabora o femicidu. Ako ne uspiju, kažu, inicirat će saborsko istražno povjerenstvo o femicidu. O posljednjem ubojstvu potreseno je u Saboru govorila i SDP-ova Marija Lugarić.

'Za tu obitelj je Zavod za socijalnu skrb rekao da su primijetili poboljšanje u obiteljskoj dinamici pa su malo suzbili mjere. Moramo shvatili da okidači femicida postoje i da svako to nasilje i ubojstvo može biti spriječeno. Čovjek koji ima četiri kaznene prijave za nasilje u obitelji ne može šetati okolo s pištoljem, zaboga...', rekla je Lugarić.