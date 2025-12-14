Pljušte žestoke optužbe uoči glasanja o Bačićevim zakonima: SDP najavio ustavnu tužbu

SDP-ovci su organizirali konferencije za medije u 20 hrvatskih gradova kako bi dan uoči glasanja poslali poruku da moraju pasti takozvani Bačićevi zakoni o gradnji.

"Do sada smo imali institut izvlaštenja koji je služio za javni interes i dobro, a sada taj institut počinjemo koristiti za pogodovanje privatnim investitorima koji će moći okrupnjavati svoju zemlju ne kao do sada nužnošću dogovora s vlasnicima nego isključivo instrumentom države. To je legalizacija pljačke i otimanja imovine građana“, poručio je u Zagrebu SDP-ov zastupnika Saša Đujić.

Mirela Ahmetović je pak u Rijeci najavila mogućnost ustavne tužbe.

"Ovi zakoni, posebno Zakon o prostornom uređenju, nije u skladu s Ustavom jer derogira pravo jedinica lokalnih samouprava da planiraju i upravljaju svojim prostorom. Bit će to masovni udar na Ustavni sud koji će se vrlo brzo morati očitovati o ovom zakonu za kojeg su potpuno uvjereni da krši ustavno pravo jedinica lokalne samouprave“, poručila je Ahmetović.

'Zakoni ne donose ništa loše'

Dan uoči glasanja SDP-ovci poručuju da se protive urbanoj komasaciji, kao i mogućnosti da Ministarstvo odobri gradnju mimo gradova i općina. U HDZ-u odgovaraju da će zakoni omogućiti bržu gradnju i priuštivo stanovanje.

"Lokalne samouprave imaju i sukno i škare u kreiranju prostora. Tako je i u ovom slučaju. Zakoni ne donose ništa loše za jedinice lokalne samouprave. Dapače, olakšava procedure, a benefit će imati svi naši građani.“, kaže Tomislav Klarić, saborski zastupnik HDZ-a.

'Arhitekte nitko nije pitao'

SDP-ovci su prošlog tjedna uložili 250 amandmana na Zakon o prostornom uređenju. Tražili su brisanje svih članaka. Nisu prihvaćeni. HDZ-ov Klarić ih napada: „U eter se puštaju silne dezinformacije i usudit ću se reći laži. Ne mogu vjerovati da se ozbiljna stranka poput SDP-a spustila na nivo jedne marginalne stranke“.

Protiv zakona su ustali HAZU i Komora arhitekata. Profesor arhitekture, Krunoslav Šmit, nabraja nedostatke - od narušene hijerarhije donošenja prostornih planova pa do problema da se javna rasprava događa prekasno.

"Nas arhitekte nitko nije pitao je li način na koji su te teme obrađene onakav kakav bismo mi željeli ili znamo da je u praksi provediv i dobar“, kaže Šmit s Arhitektonskog fakulteta.

'Veća sigurnost građana i investitora'

Potpora pak stiže od HGK. Pa i od Komore inženjera geodezije, koja naglašava da će se postupci ubrzati, a sigurnost građana i investitora biti veća.

"Sve što se možda da iščitavati iz zakona i što se interpretira kao nekakva krajnost i dalje će omogućiti da se nekakve stvari ne zloupotrebljavaju“, objašnjava Vedran Car, predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Poruku za predsjednika HGK, Luku Burilovića, i čelnika Komore geodeta ima SDP-ov Đujić.

"Dva dana prije izglasavanja HDZ je našao neke svoje pijune, jedan ili dva pojedinca, koji bi trebali vikati da je ovo super“, poručio je.

SDP-ovci su pozvali HDZ-ove načelnike i gradonačelnike koji sjede u Saboru da Bačićevim zakonima o gradnji sutra kažu stop.