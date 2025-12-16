Mladi poljoprivrednici iz Hrvatske po broju iznad prosjeka EU-e: Očekuju se veća ulaganja

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

STIŽE POTPORA /

Po broju mladih poljoprivrednika Hrvatska je iznad prosjeka EU-a! iz godine u godinu - sve ih je više!

A da je mladost budućnost ovog važnog sektora, potvrđeno je i na Petim danima poljoprivrede, ribarstva i šumarstva

Osim zimske brazde, objavljuje i noćno oranje, sjetvu, žetvu, ali i kako popraviti traktor. Stavio je čak i kameru na motiku. Sve ono što se od jednog agroinfluencera i očekuje! Više pogledajte u prilogu Maje Lipovšćak Garvanović.