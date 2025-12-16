FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SIMBOL PROPASTI /

Dvorana je bila krcata, Saša Matić raspametio publiku i onda - muk: Tri godine tišine...

"Mešaj mešaj mala, svaku noć do zore." Ovi turbo folk stihovi Saše Matića zadnji su koji su odjekivali krcatom Spaladium Arenom. Već tri godine ništa ne odjekuje. Izgrađena je po famoznom modelu javno-privatnog partnerstva za potrebe rukometnog prvenstva 2009.

Pravosudno koncesijska zavrzlama oko održavanja i ulaganja trajala je beskonačno. U dvoranu nikad nije ušao nijedan splitski klub.

U njoj nikada nisu trenirala splitska djeca. Donkihotovski zadatak nekakvog sređivanja stanja preuzeo je odavno na sebe prvo gradonačelnik Krstulović Opara, pa je nastavio Puljak i sad Šuta. Arena je došla u ruke Gradskoj upravi, no, nisu svi optimistični oko budućnosti. Više u prilogu...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.12.2025.
9:13
Sara Jurica
Spaladium ArenaSplitSaša Matić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx