Dvorana je bila krcata, Saša Matić raspametio publiku i onda - muk: Tri godine tišine...

SIMBOL PROPASTI /

"Mešaj mešaj mala, svaku noć do zore." Ovi turbo folk stihovi Saše Matića zadnji su koji su odjekivali krcatom Spaladium Arenom. Već tri godine ništa ne odjekuje. Izgrađena je po famoznom modelu javno-privatnog partnerstva za potrebe rukometnog prvenstva 2009.

Pravosudno koncesijska zavrzlama oko održavanja i ulaganja trajala je beskonačno. U dvoranu nikad nije ušao nijedan splitski klub.

U njoj nikada nisu trenirala splitska djeca. Donkihotovski zadatak nekakvog sređivanja stanja preuzeo je odavno na sebe prvo gradonačelnik Krstulović Opara, pa je nastavio Puljak i sad Šuta. Arena je došla u ruke Gradskoj upravi, no, nisu svi optimistični oko budućnosti. Više u prilogu...