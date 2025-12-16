Kesić u Direktu o njegovanju baštine mržnje između Hrvata i Srba: 'Naši Rafalei su bolji'

Nisu folk muzičari iz Srbije jedini koji mogu rasprodati dvorane u Hrvatskoj, mogu to i satiričari. Doduše zasad samo jedan. Zoran Kesić, jedno od najpoznatijih TV lica na Balkanu izvest će svoju priredbu 'Priče i pjesme'. Kaže da je to sve malo stand up, malo presica, malo koncert, malo osnivačka skupština. Zašto toliko mrzi sve odgovorit će nam ovaj muzikalni mrzitelj koji je današnji gost RTL Direkta.

Čemu tolika mržnja? Mržnja se prodaje, mržnja je seksi, mržnja se klika...

Jeste, ima ona pjesma 'I love to hate you'. Ja volim da usporedim mržnju s onim starim zanatima koji u nekim svojim malim radionicama koji kuckaju nešto. I sad taj mator ima 70, 80, 90 godina - Je li prenio zanat na sina, unuka? Vjerojatno njih to ne zanima. I kad ovaj umre i zanat umire s njim. E, pa tako i s mržnjom, mi moramo kao davno zaraćena plemena Srbi, Hrvati, muslimani, katolici i pravoslavni da se držimo tih svojih rovova. Jer šta smo, ako se ne držimo samo svojih? Svatko različit misliti na zlo. I zato ja kažem da moramo prenositi mržnju s koljena na koljeno Kolana, na sina, kćerku da zapamte tko nam misli zlo i tko nas mrzi.

Moramo zaštititi kao baština mržnje.

Tako je. Nema mnogo naroda na svijetu, koji su toliko slični, toliko isti jezici govore, a da se baš toliko ne podnose. I to je nešto što treba njegovati.

U Hrvatskoj te znaju većinom po tvojoj emisiji '24 minute'. O čemu se radi u ovom, kako si rekao, osnivačkoj skupštini, malo presici

Ja to zovem priredba, namjerno izbjegavam naziv Stand up komedija, uz dužno poštovanje stand up komičarima. Zašto? Stand up komičar da ga u pola noći probudiš, on zna svoj materijal, zabavit će te kad god ga probudiš. Ja ne znam napamet zato što stalno mijenjam taj svoj sadržaj i stalno imam neke papire koje dopisujem. Evo što se desilo u Zagrebu novo, to ću pisati. Ja bukvalno u automobilu dok dolazim sljedeće subote u Zagreb da vidim što se dešava - to će biti dio moje priredbe. To dolazi iz novinarstva, kao i naša emisija koja mora da bude svježa ko u pekari, ako nije svježe, nitko to neće da kupi. Tako ja to smatram jednim dijelom i priredbu. Dakle, da, svaka je namijenjena djelomično mjestu na kojem izvodim i okolnostima kada je izvodimo.

Ja sam mislio da je to zacrtani scenarij i onda prema tome ide.

Jako dosadno bi bilo da je uvijek sve isto.

Znači što je aktualno u Zagrebu, možemo očekivati Advent....

Možemo advent. Ja sam specijalno spremio par lijepih blagdanskih pjesama koje govore o ljubavi prema mržnji. Dakle, nastupam s mojim bendom 'Sale Pagea Steva'. Neki će gledatelji pomisliti da ima veze s Ivicom Dačićem koji je lider SPS a i koji voli da pjeva, možda čak i bolje od mene, ali nema Dačića. Sigurno je, 'is Dačić free'. Dakle, oni su sjajni muzičari, kompozitori, aranžeri. Njihov raspon muzike kojom se bave od opere do jazza. I meni je privilegija što su me pustili da nastupam s njima. Moje vokalne sposobnosti su u umjerenoj kvaliteta. Ja pjevam, ali me je teško slušati, ali mislim da i to daje šarm priredbi.

Vidio sam da ćeš pokušati podmititi publiku. Što je to?

Uvijek, gdje god nastupam širom Jugoslavije i dijaspore i Frankfurta gdje god ima naših ljudi, kad kažem naših mislim svih naših, ja podmićuje publiku. Shvatio sam da je korupcija uz mržnju također dio našeg odrastanja, dio našeg genetskog koda. Korupcija nas prati od rođenja pa do smrti. I umjesto da korupciju zaštitimo kao nacionalna dobra kao brend. Vi imate Luku Modrića, imate more, nek bude korupcija. Pa nema mnogo zemalja u čiji je premijer robijao.

Baštinimo mi to...

Pomozi Bože, da i mi idemo vašim tragom. Pa i naši robijaju a ima kandidata, tako da mislim da je i korupcija nešto na čemu treba inzistirati. Ja podmićuje publiku, doslovno siđem i dijelim im pare. Lažne. To su kune s mojim likom, malo retro kune. Ali s druge strane potpišem ćirilicom, čisto kako bih još više provocirao.

Sad nije baš poželjna ćirilica. Imali smo i prosvjed.

Znam, bilo je natpisa na ćirilici i jugoslavenskih. Čuo sam da su to antihrvatski prosvjedi bili.

Da da prvo jugoslavenski, ako ne i nešto žešće. To je točan citat od ministra obrane, onda valjda prosrpski. Okej, idemo malo o Srbiji danas. Čemu toliko kukanja protiv vašeg predsjednika. Pa trudi se čovjek. Mi kupimo Rafale, on kupi Rafale. Vi kupite haubice, mi kupimo haubice pa helikoptere, isto smo pratili tu negdje. Dobro, mi smo na kredit uzeli iz Bruxellesa. A vi ste iskeširati sami. Ali, eto, harmonija je prati.

Moje nastupe u ovim neprijateljskim zemalja, dakle Bosne i Hercegovine, Hrvatske prate režimski mediji. I sada ovaj kadar s ovim Rafalima i za mene je idealan da Informer nešto napiše kako sam ja usred Zagreba i da sam ja sam čuo od našeg predsjednika Vučića da su naši Rafali, kolega bolji od vaših Rafala.

Naši će biti bolji kad ih nadogradimo, bit će bolji.

Zašto ne bismo napravili jednu zajedničku vojnu vježbu da vidimo čiji su bolji rafali? Recimo, iznad Bosne.

Skupa obuka samih tih pilota. Oni će sad prolaziti obuku i hrvatski i srpski piloti. Zašto ne bi uštedjeli da zajedno prolaze obuku?

Što nam kao društvo fali? Jasno, to su rafali. Predsjednik naš se trudi zaista. Kad je riječ o našem satiričnom dijelu posla. Dakle, mi smo građani, novinari, satiričar itd.. to je vrlo zahvalna vlast. Mi u Srbiji imamo tradiciju satire preko Domanovića, Nušića. To su komediografi, satiričara, ali mislim da su ovi nadmašili njihove karaktere jer ovdje imaš prevarante lažne vjernike, lažne patriote, lopove, sitne male šerifa koji se dodvoravaju glavnom šefu, male, klonirane lokalne gospodarčiće. Tako da je to za jednu komediju bogomdano. Za nas kao građani, to je katastrofa. Ali za nas kao satiričara to je blago tako da sam ti ja kolega raspet, konstantno između želje građanske da se poprave stvari i želje satiričarske da ostane kako je.

Ima nešto u tome. Kažu dok je Trump bio u prvih četiri godine da je to bilo zlatno doba za komičare i da je ovo sad isto. Jednostavno, toliko ima stvari da ne stignu na sve baciti foru

Sad je malo manje zlatno doba za komičare jer vidimo da neke i zabranjuju. Nekima zahvaljuju na suradnji poput Stephen Colbert, a možda i Jimmy Fallon, vidjet ćemo. Tako da, to su živopisni karakteri koji su zahvalni za zezanje jer su sami parodija sami po sebi. Ali onda se vraćaš na to da ti treba da živiš pod tim likom i to već nije toliko smiješno.

Ok, idemo sada malo ozbiljnije. Više od godinu dana je prošlo od nadstrešnice i Novog Sada od početka prosvjeda. Nekako kao da se, barem se meni tako čini, kao da se stvar ispuhala

Nije se ispuhala, nego po prirodi stvari nema više velikih tih skupova, pa samim tim se čini da nema više energije. Ono što su donijeli ti protesti, studenti, ti mladi ljudi za koje smo dobar dio nas starijih, mislili da su oni operirani od neke šire društvene odgovornosti, da će da ustanu da se podignu samo ako je nešto usko vezano za njih, za njihove ispite itd. Međutim, oni su demantirali to na takav eruptivni način.

Oni su jedna hodajuća manifestacija nade. Meni su govorili ljudi i u drugim gradovima, širom bivše Jugoslavije da su plakali kada gledaju te snimke, mada nisu involvirani u to. Što se to dešava da čovjek mimo svoje volje počinje da plače kada vidi tu manifestaciju nade. E, pa na to sam ponosan, jer oni su sada postali važan srpski brend. Znaš, mene pitaju u Hrvatskoj i u Bosni i u Makedoniji zašto mi nemamo te mlade?

E, pa ja sam ponosan što ih imamo. Mislim kada budu konačno raspisani izbori, a moraju svakako biti i sljedeće godine, da će se ljudi podsjetiti te energije, jer kada dobiješ malo nade, to ti je kao neka vrsta droge - ti hoćeš još. Podsjetite kako ti je lijepo bilo nekad i hoćeš još više. Tako da sam siguran da će ono što su donijeli studenti, a to je razbijanje straha i davanje nade, pojačati se pred izbore.