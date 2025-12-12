Vučić spominjao 'ljute Hrvate': 'Naoružavaju se dramatičnom brzinom, jasno je što zbiva'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u petak je obišao vojarnu Mija Stanimirović u Nišu gdje je izjavio da je zadovoljan stanjem u vojsci.

"U složenom okruženju, uzavreloj geopolitičkoj i ne lakoj regionalnoj situaciji, popuna naših jedinica bolja je nego ranije. Veći je priljev vojnika nego odljev, i zbog izmjena zakona koje smo donijeli i čini mi se sve boljih plaća koje privlače ljude u vojsku, kao i patriotskog odnosa", naveo je Vučić.

'Ljutnja Hrvata'

Potom se dotaknuo "ljutnje Hrvata" oko nabave zrakoplova Rafale, javlja Kurir.rs. Podsjetimo, riječ je o izjavi predsjednika Zorana Milanovića koji je u četvrtak poručio da je Francuska prodala Hrvatskoj 12 aviona, a onda isto napravila i našim susjedima koji nisu NATO članica.

"Samo se pitate što je cilj svih njih. Danas smo to analizirali, ne bih izlazio sa zaključcima. Činit ćemo sve da naša vojska bude odvraćajući faktor za svakog agresora. Hrvatska vojska vrlo je jaka, naoružavaju se dramatičnom brzinom", kazao je Vučić.

"Ne volimo toliko pričati, ali znamo što sve trebamo napraviti da bismo za sve one koji stvaraju neprincipijelne vojne saveze u okruženju bili tvrd orah i kako bismo uvijek imali odvraćajuće djelovanje. Želimo jednom preskočiti sve sukobe, ali ako netko pokaže takvu nervozu oko samo 12 aviona, onda vam je sve jasno što se zbiva u Europi i svijetu", nastavio je Vučić.

'Imat ćemo desetke tisuća dronova kamikaza'

Isto tako, Vučić je pregledao i ruski protu-tenkovski Kornet i parkirana vozila PASARS te istaknuo njihovu "ubojitost". "Već imamo više tisuća, uskoro ćemo moći reći i desetine tisuća dronova kamikaza. Potrudit ćemo se da imamo više od 70 do 80 tisuća", kazao je Vučić.

Govorio je i o kineskim sustavima protuzračne obrane koje je Srbija kupila posljednjih godina i naveo da je u pitanju izuzetno naoružanje koje brani Srbiju. "Nije samo FK-3 tu, već je višeslojna naša snaga. U pitanju je raznovrsnost, ne zaboravite da imamo ozbiljne uređaje za elektronsko ometanje i još stižu", poručio je Vučić.

