Snimljen neugodan trenutak: Ursula von der Leyen 'ušutkala' Aleksanda Vučića

Aleksandar Vučić predstavio je u srijedu navečer u Bruxellesu ideju o zajedničkom ulasku u EU svih zemalja kandidatkinja sa zapadnog Balkana.

Foto: Dursun Aydemir/afp/profimedia

Nakon radnog sastanka uslijedilo je službeno fotografiranje s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Costom. Dok su hodali prema podiju, kamere su slučajno uhvatile neugodan trenutak.

Vjerojatno nesvjestan da su oko njega i mikrofoni, Vučić je pokušao reći Ursuli von der Leyen da "ima poruku iz Moskve sada", a ona ga je odmah prekinula:

"Pričekajmo dok smo...", rekla je, ali nije dovršila rečenicu. Očito je htjela da se taj razgovor nastavi bez kamera.

U tom trenutku Antonio Costa ne zna gdje treba stati pa mu predsjednica Komisije govori:

"Moj prijatelju", i pokazuje gdje da stane.

Kakvu je to poruku iz Moskve donio Vučić vjerojatno se doznalo tek na večeri koja ih je čekala.

POGLEDAJTE VIDEO: Srbiji na naplatu stigle američke sankcije: Vučić objasnio zašto je doveo NIS do kolapsa