Zaboravila haljinu? Pogledajte u čemu se pojavila kraljica provokativnih izdanja

Elizabeth Hurley (60) još je jednom dokazala da godine za nju predstavljaju tek broj. Slavna glumica i manekenka zablistala je na novogodišnjoj zabavi u stilu Jamesa Bonda, a svojim izdanjem izazvala je pravu senzaciju.

Na fotografijama koje je u petak podijelila na Instagramu, 60-godišnja Hurley utjelovila je jednu od najslavnijih Bondovih djevojaka – Ursulu Andress u ulozi Honey Ryder iz kultnog filma „Dr. No“ iz 1962. godine.

Odjevena u oskudni bijeli bikini, Elizabeth je samouvjereno pokazala besprijekornu figuru, dok je preko ramena nosila bež kaputić od umjetnog krzna. Styling je upotpunila upečatljivim srebrnim naušnicama s dijamantima, a kao završni detalj u donji dio bikinija zataknula je srebrni pištolj – jasan hommage legendarnom filmskom liku.

Uz zavodljive fotografije s tematske zabave, glumica je kratko poručila: „Sretna nova godina. Počinjem 2026. s eksplozijom #007Party“, čime je dodatno oduševila svoje pratitelje.

Na zabavi je vladalo odlično raspoloženje, a Elizabeth su, osim partnera Billyja Raya Cyrusa (64), okruživali i bliski prijatelji te njezin sin Damian Hurley (23), koji je također bio dio blagdanskog slavlja. Majka i sin već su poznati po bliskom odnosu, a Damian je često prati na važnim događanjima.

Uživa u novoj vezi

Par je nedavno obilježio i svoj prvi zajednički Božić, koji su proveli u krugu obitelji, a Elizabeth je i uoči Nove godine s pratiteljima podijelila nekoliko romantičnih fotografija s Billyjem Rayem, dajući naslutiti koliko uživaju u zajedničkim trenucima.

Podsjetimo, Elizabeth Hurley i Billy Ray Cyrus upoznali su se 2022. godine na snimanju filma „Christmas in Paradise“. Njihova se veza razvila nakon što je glazbenikov brak s Firerose okončan 2024. godine, a romansu su javno potvrdili u travnju ove godine. Od tada ne skrivaju emocije, a sudeći prema posljednjim objavama, njihova ljubavna priča postaje sve ozbiljnija.

