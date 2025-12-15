Mamićevo suđenje: Očevi Ćorluke i Mikića otkrili detalje o plaćama i transferima

ISPLATE IZ DINAMA /

Na suđenju braći Mamić i Damiru Vrbanoviću koje se tereti za nezakonito izvlačenje 25 milijuna eura iz Dinama svjedočili su očevi Vedrana Ćorluke i Mihaela Mikića.

A u sudnicu Županijskog suda u Osijeku ponovno je došao i Mihael, koji se iznenadio zbog čega je pozvan i koliko se tamo kratko zadržao.

Jozo Ćorluka na sudu je ispričao kako je Vedran od malih nogu igrao u Dinamu i kako je njegovu karijeru obitelj izgurala sama. Nisu željeli menadžere, a ni sa Zdravkom Mamićem nisu mnogo komunicirali. Više saznajte u prilogu.