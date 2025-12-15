FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISPLATE IZ DINAMA /

Mamićevo suđenje: Očevi Ćorluke i Mikića otkrili detalje o plaćama i transferima

Na suđenju braći Mamić i Damiru Vrbanoviću koje se tereti za nezakonito izvlačenje 25 milijuna eura iz Dinama svjedočili su očevi Vedrana Ćorluke i Mihaela Mikića.

A u sudnicu Županijskog suda u Osijeku ponovno je došao i Mihael, koji se iznenadio zbog čega je pozvan i koliko se tamo kratko zadržao.

Jozo Ćorluka na sudu je ispričao kako je Vedran od malih nogu igrao u Dinamu i kako je njegovu karijeru obitelj izgurala sama. Nisu željeli menadžere, a ni sa Zdravkom Mamićem nisu mnogo komunicirali. Više saznajte u prilogu.

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
15.12.2025.
21:08
RTL Danas
Zdravko MamićVedran ćorlukaMihael MikićDinamoSuđenje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx