Krenula prodaja pirotehnike, ali ne i upotreba! MUP otkrio što je s potpunom zabranom

Stanovnike Novog Zagreba preuzele su dvije snažne detonacije. Sinoć su jedna za drugom odjeknula u četvrtima Travno i Dugave. "Kao da je eksplodirala bomba. Svi prozori su nam se zatresli".

Ovo su samo neka svjedočanstva. Policija potvrđuje da je dobila više prijava uznemirenih građana te da je vjerojatno riječ o pirotehničkim sredstvima.

Od danas je dopuštena prodaja pirotehnike F2 i F3 kategorije starijima od 18 godina. No, do 27. prosinca ju je zabranjeno koristiti. No očito neki se ne pridržavaju pravila, iako kazne nisu uopće nisu male. One idu od 130 do čak 1990 eura. Za pravne se mogu popeti i do više od 10.000 eura.

Tko može kupovati pirotehniku?

O svemu smo razgovarali s višom inspektoricom za zaštitu od požara, eksplozive i oružje u MUP-u, Katarinom Vrabac.

Tko može kupovati i što točno pirotehnika?

Od danas starta prodaja, osobe starije od 18 godina smiju kupovati pirotehniku kategorije F2 i F3, osim petardi i redenika isključivo i samo u specijaliziranim prodavaonicama koje imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova. Naglašavam i internet prodaje je zabranjena. Također, moram naglasiti da je djeci od 14 godina, tj. mlađe od 14 godina zabranjena sva vrsta pirotehnike. Mogu se prodavati od 15. prosinca do 1. siječnja, a uporaba isključivo u periodu od 27. prosinca do 1. siječnja.

Danas se svi pitaju zašto je Hrvatska krenula u prodaju toliko prije Nove godine, čak i dva tjedna prije za razliku od drugih zemalja, Njemačka, Velika Britanija, Norveška, Nizozemska....

Hrvatska je neka zlatna sredina među državama članicama neke imaju striktne propisano razdoblje, neke imaju blaže nego Hrvatska. Međutim, kada razgovaramo o tom pitanju, mora se uzeti više segmenata poput logističkih pitanja. U Hrvatskoj je dozvoljeno prodavati isključivo u specijaliziranim prodavaonicama. U nekim državama članicama to nije propisano, a da bi osigurali sigurnost stavljanja pirotehnike u promet i na tržište jednostavno moramo imati nekakvi širi period gdje ćemo zadovoljiti sigurnosne i tehničke uvjete jer prodavaonice imaju svoja skladišta gdje se skladište te eksplozivne tvari. Manji period ne omogućava siguran protok roba.

Ipak ništa od one potpune zabrane pirotehnike koju smo najavljivali tijekom ove godine?

Mi kao državno tijelo radimo na prijedlogu izmjene zakona. Potrebno nam je određeno vrijeme jer u radnoj skupini koju smo oformili, tamo sjede stručnjaci od policije od krim policije od protueksplozivne službe od inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja, i zaista je potrebno neko određeno vrijeme da bi se taj prijedlog bio stručan.

Hoćete li nam otkrio bar neki detalj?

Pa, ići ćemo u nekakve manje vremenske periode, odnosno razdoblja, ali, eto, prepustit ćemo vremenu da mi kao stručnjaci ipak odlučujemo što je ono najbolje za sigurnost svih nas.

Jedan jako važan apel išao je danas u škole.

Tako je Ministarstvo unutarnjih poslova uputilo apel svim ravnateljima ravnateljicama i ravnateljima osnovnih i srednjih škola kako bi došli do one najranjivije skupine, a to su naša djeca, kako bi ih upozorili da je pirotehnika za njih zabranjena i kako bi upozorili o posljedicama koje uzrokuje zlouporaba i nestručno rukovanje pirotehničkim sredstvima.

