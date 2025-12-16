Mislite li da bi Europska unija mogla propasti poput Jugoslavije i SSSR-a?

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak kako se nada da Europska unija neće kao Jugoslavija ili Sovjetski Savez propasti zbog nametanja jednoumlja.

Naime, na sastanku s predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u hrvatskom veleposlanstvu u Bratislavi, Milanović je za Pellegrinija i Fica u ponedjeljak rekao da ih dugo poznaje, s njima komunicira te da je njihov istomišljenik "što ne znači da danas u Europi svi misle isto".

"Ali postoji jedna tendencija da se ljude nagovori, a ako ne ide lijepo, a od toga se vrlo brzo odustaje pa se onda ide na silu da svi misle isto, a taj film smo već gledali. Zbog toga je propala Jugoslavija i Sovjetski Savez. Nadam se da neće i Europska unija", rekao je Milanović. "Ne mogu se svi ponašati na isti način, a zajedničke demokratske vrijednosti (su) stvar tumačenja", dodao je.

