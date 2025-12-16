FREEMAIL
Mislite li da bi Europska unija mogla propasti poput Jugoslavije i SSSR-a?

Mislite li da bi Europska unija mogla propasti poput Jugoslavije i SSSR-a?
Foto: Shutterstock

'Ne mogu se svi ponašati na isti način, a zajedničke demokratske vrijednosti su stvar tumačenja', poručio je predsjednik Hrvatske

16.12.2025.
12:22
RTL Danas
Shutterstock
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak kako se nada da Europska unija neće kao Jugoslavija ili Sovjetski Savez propasti zbog nametanja jednoumlja.

Naime, na sastanku s predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u hrvatskom veleposlanstvu u Bratislavi, Milanović je za Pellegrinija i Fica u ponedjeljak rekao da ih dugo poznaje, s njima komunicira te da je njihov istomišljenik "što ne znači da danas u Europi svi misle isto".

"Ali postoji jedna tendencija da se ljude nagovori, a ako ne ide lijepo, a od toga se vrlo brzo odustaje pa se onda ide na silu da svi misle isto, a taj film smo već gledali. Zbog toga je propala Jugoslavija i Sovjetski Savez. Nadam se da neće i Europska unija", rekao je Milanović. "Ne mogu se svi ponašati na isti način, a zajedničke demokratske vrijednosti (su) stvar tumačenja", dodao je.

Čuli smo predsjednika Republike pa u našoj redovitoj rubrici pitamo i Vas:

Mislite li da je moguće da Europska unija zbog jednoumlja propadne poput Jugoslavije i SSSR-a?

Odgovore pišite na Facebook stranici portala Net.hr, a dio ćemo ovjaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović i Plenković u svađi zbog srpske kupovine Rafalea: 'To je sve trgovina!':

Pitali Smo VasZoran MilanovićEuropska UnijaJugoslavija
