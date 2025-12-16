Oštar nastup Benčić na Plenkovićev stav o referendumu: 'Niti ga je itko pitao, nit će ga itko pitati'

'POKAZUJE STRAH' /

Od referenduma ljevica ne odustaje i poručuje - paket tzv. Bačićevih zakona donesen je na protuustavni način. Uz to, SDP pokreće i izmjene zakona kojim bi se ukinule dvostruke konotacije oko pozdrava 'Za dom spremni'.

Premijer poručuje da referendum o zakonu koji je već donesen - ne može biti..., a Sandra Benčić mu odgovara: 'Niti ga je itko pitao niti će ga itko pitati o tome hoće li biti referenduma o Zakonu o prostornom uređenju. Malo je to lupio, pokazuje strah - njegov i HDZ-a'. Više pogledajte u prilogu