Detalj u slučaju uhićenog psihijatra otvorio strašno pitanje: 'Gotovo je nevjerojatno...'

STRAVA U OSIJEKU /

Dječji psihijatar u osječkom Kliničkom bolničkom centru (KBC) osumnjičen je za drogiranje i bludne radnje nad maloljetnicima. Policija ga je uhitila i podnijela kaznene prijave. Pretragom njegovih prostorija pronađene su i različite vrste droga.

Određen mu je 30-dnevni istražni zatvor. Nakon uhićenja i nakon pretresa prostorija, predan je pritvorskom nadzorniku, a potom doveden i temeljito ispitan u Državnom odvjetništvu (DORH). Nakon toga DORH je od suca istrage na Županijskom sudu u Osijeku zatražio određivanje pritvora, pa je liječnik i doveden na Sud u 15.00 sati i saslušan.

Sudac istrage odredio mu je 30-dnevni istražni zatvor po dvije osnove - da se spriječi moguće ponavljanje kaznenog djela i da se spriječi mogući utjecaj na svjedoke.

Otvoreno strašno pitanje

I samo jedan ovakav slučaj i jedno zlostavljano dijete je previše. Kriminalistička istraga osnovano ga sumnjiči da je to počinio nad četiri maloljetne osobe, ali i to da se djelo događalo u rasponu od 2016. do 2019. godine, što budi sumnju i otvara strašno pitanje - je li takvih stravičnih slučajeva možda bilo još.

O tome smo razgovarali i s Udrugom za promicanje prava pacijenata. Oni su upozorili da je gotovo nevjerojatno da u tolikom vremenskom razdoblju ništa nitko nije znao, govorio ili činio. Zato kažu da je krajnje vrijeme da se u zdravstvenom sustavu upali alarm, da se odredi i provodi kvalitetniji nadzor nad onime što se sve događa u zdravstvenim ustanovama. Pozivaju sve pacijente da o svim nepravilnostima koje dožive ne šute, nego javno progovore i najvažnije - da takve slučajeve prijave nadležnim institucijama