Jedan trenutak u intervjuu Erike Kirk odmah je postao tema na svim društvenim mrežama
Njena reakcija, smirena ali s ledenim pogledom, odmah je postala viralna
Erika Kirk (37), udovica pokojnog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, u intervjuu za CBS News izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama. Razlog nije bila politika ili nova knjiga njezinog supruga, već jedna jedina riječ i ledena reakcija upućena desničarskoj podcasterici Candace Owens (36).
Trenutak koji je zasjenio sve
Tijekom razgovora Kirk je govorila o brojnim temama, od vjere do tvrdnji da su iPadi krivi za porast nasilja. Ipak, sve je zasjenio trenutak kada ju je glavna urednica CBS-a, Bari Weiss (41), izravno suočila s teorijama koje Owens širi o atentatu na Charlieja Kirka.
Kratki i oštri odgovor
Na pitanje što želi reći Owens i drugima koji šire laži, Erika Kirk odgovorila je kratko i oštro: "Prestanite. To je to. To je sve što imam za reći." Njena reakcija, smirena ali s ledenim pogledom, brzo je postala viralna i predmet tisuća komentara.
Reakcije publike
Pratitelji su posebno komentirali njen izraz lica: "Način na koji joj je osmijeh izblijedio kad je čula to ime" i "LMFAO misli da je tako opasna." Mnogi su pohvalili njen stav i preciznu reakciju, ističući kako je riječ o primjeru savršene komunikacije neverbalnim putem.
Odgovor Candace Owens i privatni razgovor
Candace Owens odgovorila je na društvenim mrežama: "Erika bi željela da prestanem lagati, i ja bih to željela ispoštovati, samo ako bude eksplicitnija u pogledu onoga o čemu sam lagala". Kirk i Owens kasnije su održale "privatnu, osobnu raspravu" kako bi razriješile nesuglasice.
