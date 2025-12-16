FREEMAIL
Jedan trenutak u intervjuu Erike Kirk odmah je postao tema na svim društvenim mrežama

Foto: Gage Skidmore/zuma Press/profimedia

Njena reakcija, smirena ali s ledenim pogledom, odmah je postala viralna

16.12.2025.
19:33
Hot.hr
Gage Skidmore/zuma Press/profimedia
Erika Kirk (37), udovica pokojnog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, u intervjuu za CBS News izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama. Razlog nije bila politika ili nova knjiga njezinog supruga, već jedna jedina riječ i ledena reakcija upućena desničarskoj podcasterici Candace Owens (36).

Trenutak koji je zasjenio sve

Tijekom razgovora Kirk je govorila o brojnim temama, od vjere do tvrdnji da su iPadi krivi za porast nasilja. Ipak, sve je zasjenio trenutak kada ju je glavna urednica CBS-a, Bari Weiss (41), izravno suočila s teorijama koje Owens širi o atentatu na Charlieja Kirka.

Kratki i oštri odgovor

Na pitanje što želi reći Owens i drugima koji šire laži, Erika Kirk odgovorila je kratko i oštro: "Prestanite. To je to. To je sve što imam za reći." Njena reakcija, smirena ali s ledenim pogledom, brzo je postala viralna i predmet tisuća komentara.

@cbsnews What would Erika Kirk say to Candace Owens, as she pushes conspiracy theories about Charlie Kirk's assassination? "Stop. That's it. That's all I have to say. Stop." Just days after the posthumous release of her husband's last book, "Stop, in the Name of God: Why Honoring the Sabbath Will Transform Your Life," Erika Kirk sat down with CBS News Editor-in-Chief Bari Weiss for an hour-long town hall. Watch it on Saturday, Dec. 13, at 8 p.m. ET, only on CBS. #charliekirk #erikakirk #candaceowens ♬ original sound - cbsnews

Reakcije publike

Pratitelji su posebno komentirali njen izraz lica: "Način na koji joj je osmijeh izblijedio kad je čula to ime" i "LMFAO misli da je tako opasna." Mnogi su pohvalili njen stav i preciznu reakciju, ističući kako je riječ o primjeru savršene komunikacije neverbalnim putem.

Odgovor Candace Owens i privatni razgovor

Candace Owens odgovorila je na društvenim mrežama: "Erika bi željela da prestanem lagati, i ja bih to željela ispoštovati, samo ako bude eksplicitnija u pogledu onoga o čemu sam lagala". Kirk i Owens kasnije su održale "privatnu, osobnu raspravu" kako bi razriješile nesuglasice.

Jedan trenutak u intervjuu Erike Kirk odmah je postao tema na svim društvenim mrežama