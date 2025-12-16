Velika odluka Europske unije o stanovanju, stigla poruka iz Bruxellesa: 'Shvatite ozbiljno'

Stanovnici Europe sve više osjećaju posljedice visokih cijena stanova i kuća, a Bruxelles ovog tjedna namjerava nešto poduzeti po tom pitanju, objavio je u ponedjeljak POLITICO.

"Ovo je prava kriza i nije dovoljno samo govoriti o tome", naveo je Dan Jørgensen, europski povjerenik za stanovanje u razgovoru za POLITICO. Njegove riječi dolaze uoči odobrenja prvog u povijesti Plana priuštivog stanovanja na razini Europske unije.

Paket će nastojati osloboditi javna sredstva za izgradnju domova, pratiti spekulacije na tržištu nekretnina te regionalnim i lokalnim vlastima dati alate za obuzdavanje kratkoročnog najma koji pridonosi nestašici stanova.

Problem pogađa milijune

"Plan će biti kombinacija konkretnih mjera na razini EU-a i preporuka koje države članice mogu primijeniti", naveo je Jørgensen i dodao da Europska komisija želi nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima dati načine da na terenu provedu stvarne promjene, a da pritom ne prekorači svoje ovlasti.

Jørgensen dodaje: "Ovo je stvaran problem koji pogađa milijune, a nedjelovanje ide izravno na ruku desnim populistima". Pritom ističe da su ultranacionalističke stranke poticale nezadovoljstvo zbog vrtoglavih cijena stanovanja kako bi ostvarile velike izborne pobjede u zemljama poput Portugala i Nizozemske.

Najkonkretnija mjera trebala bi biti najavljena ovog tjedna. Riječ je o reviziji pravila o državnim potporama kako bi se nacionalnim vladama olakšala izgradnja priuštivog stanovanja.

'Stroj za zarađivanje novca'

Države članice već dugo se žale da javna sredstva mogu koristiti isključivo za osiguravanje stanova za obitelji s niskim prihodima. S obzirom na to da se danas čak srednja klasa sve teže nosi s troškovima stanovanja, novi propisi omogućit će korištenje sredstava svim skupinama koje su zbog visokih cijena isključene s tržišta.

Paket će također nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima dati alate za regulaciju turističkih apartmana koji pogoršavaju nestašicu stanova u gradovima poput Barcelone, Firence i Praga.

"Ne pripadam onima koji pozivaju na zabranu kratkoročnog najma", pojasnio je Jørgensen i dodao da su takve platforme putnicima omogućile da Europu dožive na drugačiji način i nekim obiteljima osigurale potreban izvor prihoda. Međutim, ističe da je model rastao brzinom kakvu nitko nije mogao zamisliti, pri čemu kratkoročni najam u nekim izrazito opterećenim područjima čini 20 posto stambenog fonda. "Pretvorio se u 'stroj za zarađivanje novca' umjesto onoga čemu je izvorno bio namijenjen", dodaje Jørgensen.

Naglasio je da će nacionalni, regionalni i lokalni čelnici u konačnici biti ti koji će odlučivati hoće li koristiti alate za obuzdavanje kratkoročnog najma. "Nećemo nikoga prisiljavati ni na što. Ako smatrate da je postojeće stanje u redu, možete zadržati stvari kakve jesu", kaže Jørgensen.

Iako ističe da nije protiv toga da ljudi zarađuju novac, Jørgensen navodi da se europski stambeni fond tretira poput zlata ili Bitcoina i drugih ulaganja čija je jedina svrha ostvarivanje profita. Navodi da taj pristup zanemaruje ključnu ulogu stanovanje za društvo u cjelini: "Imati krov nad glavom, pristojan dom je ljudsko pravo".

'Ozbiljno ovo shvatite'

Kao početni korak, paket će predložiti da EU prati spekulaciji i utvrdi razmjere problema. Jørgensen ipak priznaje da će daljnje akcije biti politički izazovne, no navodi da je regulacija ključna za funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Komisijin paket uključivat će i novu strategiju za graditeljstvo s ciljem smanjenja birokracije i stvaranja zajedničkih standarda, kako bi se materijali proizvedeni u jednoj članici mogli lakše koristiti u drugoj. Bavi se i problem beskućništva koji pogađa više od milijun ljudi u Europi. "Želimo pogledati koja prava imaju i kako se ta prava poštuju", rekao je Jørgensen.

Iako će veći dio plana biti u formi preporuka, Jørgensen je upozorio političare da ih ne ignoriraju. Poručio je da Komisija nudi rješenja, a "donositelji politika moraju odgovarati svojim populacijama ako ne učine nešto što je prilično očito da bi mogli učiniti."

"S poštovanjem poručujem donositeljima odluka diljem Europe da ili shvate ovaj problem ozbiljno, ili prihvate da će morati predati vlast populistima", upozorio je Jørgensen.

POGLEDAJTE VIDEO: Bura u Saboru zbog 'Bačićevih zakona': 'Srušit ćemo ovaj zakon, a onda i Vladu'