RJEŠAVANJE KRIZE /

Europska komisija predstavlja plan za pristupačnije stanovanje za cijelu Europu

Europska komisija predstavlja plan za pristupačnije stanovanje za cijelu Europu
Foto:

Komisija će stoga podupirati države članice, regije i gradove poduzimanjem mjera kojima se može ostvariti dodana vrijednost EU-a

16.12.2025.
16:08
danas.hr
Komisija je danas predstavila prvi europski plan za cjenovno pristupačno stanovanje kojim se odgovara na jednu od najhitnijih potreba europskih građana: pristup cjenovno pristupačnom, održivom i kvalitetnom stanovanju.

S prosječnim povećanjem cijena stambenih nekretnina za više od 60 % i najamnina za više od 20 % u posljednjih deset godina, milijuni Europljana teško pronalaze dom koji si mogu priuštiti.

Narušavanjem mobilnosti radne snage, pristupa obrazovanju i formiranja obitelji stambena kriza koči konkurentnost gospodarstva EU-a i našu socijalnu koheziju. 

Komisija će podupirati države članice

Za rješavanje ove krize potrebni su istinski europski napori utemeljeni na lokalnim okolnostima.

Komisija će stoga podupirati države članice, regije i gradove poduzimanjem mjera kojima se može ostvariti dodana vrijednost EU-a.

Taj je plan usmjeren na povećanje ponude stambenih nekretnina, poticanje ulaganja i reformi, rješavanje problema kratkoročnog iznajmljivanja smještaja u područjima izloženima stambenom stresu i potporu najpogođenijim osobama

Izvješće o napretku

Europski plan za cjenovno pristupačno stanovanje prvi je korak u pružanju potpore državama članicama u osiguravanju cjenovno pristupačnijih, održivijih i kvalitetnijih domova diljem Europe.

Komisija će se sada usredotočiti na provedbu. Provedba plana potaknut će se novim europskim savezom za stanovanje među državama članicama, gradovima, regijama, institucijama EU-a, pružateljima stambenih usluga i udrugama, socijalnim partnerima, industrijom i civilnim društvom.

Komisija će predstaviti izvješće o napretku prije kraja ovog mandata. Ključno je zadržati politički zamah za rješavanje te krize, a Komisija je 2026. najavila prvi sastanak na vrhu EU-a o stanovanju.

