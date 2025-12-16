Europska komisija predstavlja plan za pristupačnije stanovanje za cijelu Europu

Komisija je danas predstavila prvi europski plan za cjenovno pristupačno stanovanje kojim se odgovara na jednu od najhitnijih potreba europskih građana: pristup cjenovno pristupačnom, održivom i kvalitetnom stanovanju.

S prosječnim povećanjem cijena stambenih nekretnina za više od 60 % i najamnina za više od 20 % u posljednjih deset godina, milijuni Europljana teško pronalaze dom koji si mogu priuštiti.

Narušavanjem mobilnosti radne snage, pristupa obrazovanju i formiranja obitelji stambena kriza koči konkurentnost gospodarstva EU-a i našu socijalnu koheziju.

Komisija će podupirati države članice

Za rješavanje ove krize potrebni su istinski europski napori utemeljeni na lokalnim okolnostima.

Komisija će stoga podupirati države članice, regije i gradove poduzimanjem mjera kojima se može ostvariti dodana vrijednost EU-a.

Taj je plan usmjeren na povećanje ponude stambenih nekretnina, poticanje ulaganja i reformi, rješavanje problema kratkoročnog iznajmljivanja smještaja u područjima izloženima stambenom stresu i potporu najpogođenijim osobama.

Izvješće o napretku

Europski plan za cjenovno pristupačno stanovanje prvi je korak u pružanju potpore državama članicama u osiguravanju cjenovno pristupačnijih, održivijih i kvalitetnijih domova diljem Europe.

Komisija će se sada usredotočiti na provedbu. Provedba plana potaknut će se novim europskim savezom za stanovanje među državama članicama, gradovima, regijama, institucijama EU-a, pružateljima stambenih usluga i udrugama, socijalnim partnerima, industrijom i civilnim društvom.

Komisija će predstaviti izvješće o napretku prije kraja ovog mandata. Ključno je zadržati politički zamah za rješavanje te krize, a Komisija je 2026. najavila prvi sastanak na vrhu EU-a o stanovanju.

