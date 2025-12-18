Misteriozna ruska flota ima duboke veze s Wagnerom? 'Ovi dečki nisu samo nevini mornari'

Rusko osoblje povezano s ruskom vojskom i sigurnosnim službama bavilo se špijunažom u europskim vodama dok je tajno radilo na brodovima koji prevoze rusku naftu, ekskluzivno su za CNN otkrili su zapadni i ukrajinski obavještajni izvori.

Od potpune invazije na Ukrajinu 2022., Moskva je izgradila takozvanu flotu u sjeni od stotina tankera. Ti brodovi prevoze rusku naftu iz baltičkih i crnomorskih luka unatoč zapadnim sankcijama, zarađujući Kremlju stotine milijuna dolara svake godine.

Prema ukrajinskim obavještajnim podacima, neki od ovih brodova - često registriranih u nepovezanim zemljama - dobili su posljednjih mjeseci dodatne članove posade, i to neposredno prije izlaska iz luke. CNN je vidio dva popisa posade za ove brodove u kojima je osoblje pretežno nerusko, ali u dokumentima su navedena i dva ruska imena te podaci o njihovim ruskim putovnicama.

Jedini Rusi na brodu

Dodavanje Rusa s iskustvom u sigurnosnim poslovima posadama tajne flote izaziva uzbunu u europskim prijestolnicama jer ilustrira koliko su besramne postale taktike Kremlja.

U razgovoru s više obavještajnih izvora, CNN je utvrdio da je nekoliko muškaraca zaposleno u tajnoj ruskoj tvrtki pod nazivom Moran Security. Neki od njih su plaćenici koji su prethodno radili za ruske privatne vojne izvođače radova, poput zloglasne skupine Wagner, rekli su izvori.

Moran je privatna zaštitarska tvrtka povezana s ruskom vojskom i obavještajnim službama, rekli su zapadni obavještajni izvori. Tvrtku je 2024. godine sankcioniralo američko Ministarstvo financija zbog pružanja "oružanih sigurnosnih usluga" ruskim državnim poduzećima kako bi se "pojačao pritisak na Rusiju zbog njezina kontinuiranog okrutnog i ničim izazvanog rata protiv Ukrajine".

Moranovo osoblje raspoređeno je na više tankera u ruskoj tajnoj floti i često su jedini Rusi na brodu, prema ukrajinskim i zapadnim obavještajnim izvorima. Ukrajinska obavještajna služba izjavila je da je primijetila uvođenje ovih stražara na brod tajne flote prije otprilike šest mjeseci.

Jedan zapadni obavještajni izvor dodao je da je u jednoj prilici osoblje Morana fotografiralo europske vojne instalacije s jednog od brodova flote sjene. Izvor nije želio dati daljnje detalje.

Cilj izazvati nerede u Europi?

Rusi na brodu također imaju zadatak pratiti kapetane brodova jer većina njih nisu ruski državljani, prema riječima Oleksandra Stakhneviča iz Ukrajinske službe za vanjsku sigurnost. Jedan zapadni obavještajni izvor ponovio je tu procjenu, rekavši da „u Moranovom slučaju oni nisu uključeni u izravni sukob. Oni osiguravaju da njihovi izvođači radova djeluju u skladu s interesima Kremlja.“

Prisutnost i aktivnosti Rusa na tim brodovima sve su veća zabrinutost europskih sigurnosnih službi s obzirom na broj plovila u tajnoj floti koja plove blizu obala kontinenta i potencijal za špijunažu.

Sigurnosni dužnosnici kažu da je postavljanje naoružanih ljudi s vojnim iskustvom na ta plovila još jedno sredstvo u arsenalu Kremlja tehnika hibridnog ratovanja osmišljenih da izazovu nerede u Europi. Obavještajni izvori također su rekli CNN-u da su se ti ljudi bavili sabotažama, ali nisu pružili daljnje detalje.

"Prisustvo privatnih naoružanih skupina na brodovima tajne flote klasično je uvjerljivo poricanje“, rekao je za CNN Jacob Kaarsbo, bivši danski obavještajni dužnosnik. "Svatko tko ima i najmanju ideju zna da ti tipovi primaju naredbe od ruske države, ali to je teško dokazati“, dodao je.

CNN je Alekseju Badikovu, kojeg je američko Ministarstvo financija navelo kao izvršnog direktora tvrtke, predstavio nalaze ukrajinskih i zapadnih obavještajnih službi da Moran djeluje u koordinaciji s ruskim obavještajnim službama te da je umiješan u špijunažu i sabotažu diljem Europe. Odbio je komentirati optužbe.

Bivši Wagnerovci

CNN je sastavio dijelove Moranovih nedavnih aktivnosti na jednom plovilu pregledavajući ukrajinske obavještajne podatke i dobivajući procjene zapadnih obavještajnih službi, kao i analizirajući satelitske snimke i pomorske podatke. Taj brod je sankcionirani tanker pod nazivom Boracay, koji je u posljednje tri godine često mijenjao ime i mjesto gdje je službeno registriran.

Prema podacima koje je dobio CNN, 20. rujna dvojica Rusa ukrcala su se na Boracay u baltičkoj luci Primorsk u blizini Sankt Peterburga. Satelitske snimke i podaci o praćenju brodova pokazali su da je brod bio u luci na taj datum.

Muškarci nisu bili tradicionalni mornari, već su na popisu posade opisani jednostavno kao tehničari. Bili su jedini Rusi na brodu, na kojem su inače, prema popisu, posadu činili državljani Kine, Mjanmara i Bangladeša.

Ukrajinska obavještajna služba identificirala je dvojicu muškaraca, a CNN je potvrdio njihova imena preko zapadnih obavještajnih izvora. Jedan od njih je bivši policajac koji je prethodno radio za rusku privatnu vojnu tvrtku Wagner, prema zapadnom obavještajnom izvoru. Nijedan od muškaraca nema neki veliki online profil, a njihove aktivnosti na Boracayu nisu jasne.

Na pitanje može li potvrditi jesu li dvojica muškaraca radila za Moran security, Badikov je za CNN rekao: „Nisam u poziciji potvrditi.“ Na daljnje pitanje rekao je da „nema pojma“.

Tijekom još jednog putovanja Boracaya u srpnju, jedan je čovjek na brodu služio u specijalnoj policijskoj pukovniji ruskog Ministarstva unutarnjih poslova, a drugi je imao rusko ministarstvo obrane kao registriranu adresu, prema ukrajinskim obavještajnim podacima.

'Čini se da oni upravljaju brodom'

Mnogi brodovi skrivene flote putuju Baltičkim morem, ključnom pomorskom prometnom rupom koja graniči s nekoliko država NATO-a, uključujući Dansku i Švedsku, čije vlasti pomno prate brodove.

Danski pomorski piloti, koji se ukrcavaju na tankere kako bi im pomogli u navigaciji kroz tjesnace, kažu da su na brodu često Rusi koji se čine vrlo dominantnima i neprijateljski su raspoloženi prema inspektorima.

"Osobno sam vidio barem dva broda iz flote sjene čija je posada uglavnom ne-Rusi, ali odjednom ćete vidjeti jednog ili dva Rusa kao dio popisa“, rekao je Bjarne Caesar Skinnerup, jedan od najiskusnijih časnika u danskoj državnoj pilotskoj službi DanPilot.

Ponekad, rekao je, nose uniforme, koje su se u jednoj prilici činile kao kamuflažna uniforma ruske mornarice. "Čini se da na brodu oni upravljaju brodom - imaju više moći čak i od kapetana“, rekao je Skinnerup.

U srpnju je DanPilot poslao e-poruku danskoj upravi za upravljanje u hitnim situacijama u kojoj je naveo: "Sve je više izvješća o brodovima koji imaju nekoliko dodatnih članova posade, vjerojatno ruskih, koji nose vojne uniforme i vrlo aktivno fotografiraju, između ostalog, područja mosta.“

U međuvremenu, glasnogovornik švedske obalne straže rekao je za CNN da su prethodno vidjeli muškarce na brodovima skrivene flote koji nisu pripadali trgovačkom brodu. Visoka zapovjednica švedske mornarice, Ewa Skoog Haslum, prošle je godine izjavila da su neki tankeri povezani s Rusijom u Baltiku nosili "antene i jarbole koji obično ne pripadaju" trgovačkim brodovima.

Misteriozni dronovi

Boracay je dospio na naslovnice u rujnu dok je prevozio teret ruske nafte u Indiju. Dva dana nakon što je napustio Primorsk, 22. rujna, brod je bio uz dansku obalu baš kada je niz viđenja dronova poremetio promet na aerodromu u Kopenhagenu. Drugi dronovi letjeli su u blizini danskih vojnih baza.

U to vrijeme, kopenhagenska policija izjavila je da istražuje jesu li brodovi u tom području lansirali dronove, ali nije htjela imenovati koji su to bili.

Podaci o praćenju brodova pokazuju da je Boracay putovao prema jugu uz zapadnu obalu Danske u večernjim satima 24. rujna, kada su prijavljeni drugi dronovi koji su letjeli sjeverno od grada Esbjerga i u blizini nekoliko obližnjih zračnih luka. Zapadni obavještajni izvor rekao je za CNN da se „koincidencija između incidenta i prisutnosti plovila u tom području može smatrati sumnjivom“.

Nekoliko dana nakon ovih incidenata, francuska vojska ukrcala se na Boracay kod obale Bretanje na sjeverozapadu Francuske, nakon što brod nije pružio dokaz o nacionalnosti. Na brodu nisu pronađeni dronovi. Tek tada je otkriveno da su dvojica Rusa među posadom, prema zapadnim sigurnosnim izvorima. Izvori navode da su ih ispitivali nasamo. Kineski kapetan je uhićen, a potom su ga francuske vlasti optužile za "nepoštivanje uputa".

Boracay je od rujna tvrdio da plovi pod zastavom Benina, ali tužitelji u Francuskoj rekli su da istražuju "nedostatak dokumentacije o nacionalnosti i pripadnosti zastave broda". U to vrijeme, francuske i danske vlasti odbile su komentirati je li francuska istraga o Boracayu povezana s incidentima s dronovima iznad Danske. Kaarsbo, bivši obavještajni dužnosnik, rekao je da iako nije moguće dokazati jesu li muškarci obučeni piloti dronova, „ovi dečki nisu samo nevini mornari... postoji velika vjerojatnost da su sposobni lansirati dronove.“

Badikov je, međutim, odbacio tu pretpostavku, rekavši za CNN da je "potpuno ludo" da bi "tanker sa sirovom naftom lansirao dronove iznad Danske". "Ako želite koristiti dronove, koristit ćete ih s ribarskih brodova... ne s velikog tankera za naftu“, dodao je, jer "to je tehnički nesigurno i nitko to neće učiniti“.

Burna povijest i duboke veze s Wagnerom

Ipak, jedan europski obavještajni dužnosnik rekao je: „Naša radna pretpostavka je da su ruski brodovi bili uključeni u barem neke od neobjašnjivih događaja s dronovima u blizini europskih obala.“

Novi šef britanske vanjske obavještajne službe, Blaise Metreweli, ovog je tjedna izjavio da nas „Rusija testira u sivoj zoni taktikama koje su tik ispod praga rata“, poput „dronova koji prelijeću zračne luke i baze, agresivne aktivnosti u našim morima iznad i ispod valova“.

Moran Security Group osnovana je 2009. godine i imala je opsežne veze sa zloglasnom privatnom vojnom tvrtkom Wagner, kao i s ruskim vojnim i obavještajnim službama, prema zapadnim obavještajnim izvorima. Dva bivša Moranova direktora, Evgeny Sidorov i Vadim Gusev, osnovali su 2013. Slavonski korpus, privatnu vojnu tvrtku iz koje je nastao Wagner. Wagnerovi Telegram kanali prikazivali su Moranovo osoblje na moru, a prije više od desetljeća tvrtka je bila uključena u borbu protiv piratstva kod Somalije.

Profili nekih Moranovih zaposlenika na društvenim mrežama također pokazuju da su bili povezani s Wagnerom, koji je efektivno likvidiran nakon što je njegov tadašnji šef Jevgenij Prigožin pokrenuo neuspjelu pobunu u Rusiji 2023. godine.

Na svojoj web stranici, Moran grupa navodi da traži „aktivne ili umirovljene časnike koji su služili u specijalnim snagama (GRU, zračno-desantne trupe, pomorski komandosi) i koji su završili barem dva raspoređivanja.“ GRU je ruska vojna obavještajna služba. Moranov predsjednik Vjačeslav Kalašnjikov je umirovljeni potpukovnik ruske obavještajne službe FSB, dok su dvojica menadžera navedenih na njihovoj web stranici bivši zapovjednici nuklearnih podmornica.

Moranovo osoblje imalo je ulogu u Siriji u podršci sada svrgnutom Assadovom režimu, kao i Wagner, prema ukrajinskim obavještajnim podacima. Prošlogodišnja oznaka koju je američko Ministarstvo financija dalo nazvalo je tvrtku koja „nudi usluge naoružane sigurnosti i posluje na temelju ugovora s ruskim državnim poduzećima“.

Moran ima burnu povijest. Čini se da je tvrtka zatvorena u Rusiji 2017. godine, a zatim je sljedeće godine otvorila ured u bivšoj sovjetskoj republici Gruziji, prema korporativnom registru te zemlje. Moran Security je sada registriran i u Moskvi i u Belizeu, a čini se da grupa ima novu i rastuću misiju. Belize je široko prepoznat kao jurisdikcija za osnivanje fiktivnih tvrtki koje prikrivaju stvarne korisnike poslovanja.

