Dan koji će sve promijeniti? Orban ultimativno: 'Naše obitelji neće plaćati taj račun!'

Diplomati rade na teško dostupnom kompromisu u zadnji čas kako bi spasili dogovor o slanju vitalne financijske pomoći Ukrajini na summitu čelnika EU-a.

U srijedu navečer europski su se čelnici podijelili u nepomirljive tabore, barem javno, i činilo se malo vjerojatnim da će se dogovoriti o načinu financiranja Kijeva, dijelom zahvaljujući ponovnom pojavljivanju istih gorkih podjela između sjevera i juga oko zajedničkog duga koje su torpedirale jedinstvo EU tijekom krize eurozone, piše Politico.

Samo nekoliko sati prije okupljanja 27 čelnika u Bruxellesu, dvije suprotstavljene skupine ponovno raspravljaju oko toga hoće li Ukrajini odobriti zajam na temelju zamrznutih rezervi ruske središnje banke, koje uglavnom drži banka Euroclear u Belgiji. Njemačka, zajedno s nordijskim i istočnoeuropskim zemljama, tvrdi da nema alternative toj shemi.

Sve veći otpor

No nailaze na sve veći otpor Belgije i Italije, koje ciljaju na Plan B: Potporu Kijevu na temelju duga EU-a jamčenog zajedničkim proračunom bloka. Bugarska, Malta, Mađarska i Slovačka također su protiv korištenja te imovine.

Kao oštar primjer raskola, talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je u srijedu da će iskoristiti sastanak Vijeća kako bi zatražila odgovore o 'mogućim rizicima' iskorištavanja ruske imovine, dok je njemački kancelar Friedrich Merz udvostručio plan imovine 'kako bi se ovaj rat što prije završio'.

Prvi obrisi potencijalnog izlaza iz zastoja - onog koji bi se morao razraditi tijekom sati pregovora - počinju dobivati ​​oblik. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen oprezno je otvorila vrata zajedničkom dugu u srijedu ujutro tijekom govora u Europskom parlamentu u Strasbourgu.

Bez Mađarske i Slovačke?

"Za ovo nadolazeće Europsko vijeće predložila sam dvije različite opcije, jednu temeljenu na imovini i jednu temeljenu na zaduživanju EU-a. I morat ćemo odlučiti kojim putem želimo ići“, rekla je.

Ključ takvog plana bilo bi izvlačenje Mađarske i Slovačke - koje se protive daljnjoj pomoći Ukrajini - iz zajedničke sheme duga, rekla su četiri diplomata EU-a za Politico. Dogovor bi se još uvijek mogao postići u Vijeću između 27 zemalja EU-a, ali konačni aranžman bi određivao da će samo 25 biti uključeno u financiranje. Dogovor o takvom programu pružio bi ključnu pomoć uništenim javnim financijama Ukrajine, jer joj se blagajna može isprazniti već u travnju sljedeće godine.

Mađarski Viktor Orbán već predviđa da se o imovini neće raspravljati u Bruxellesu te da su se pregovori prebacili na zajedničke zajmove. Međutim, više diplomata odgovorilo je da Orbán nije u pravu i da je ruska imovina i dalje "jedina opcija".

Ideja zajedničkog duga EU-a

Unatoč rastućem političkom pritisku na EU-a da dokaže da se može suočiti s egzistencijalnim izazovima s kojima se suočava Ukrajina, diplomati iz suparničkih tabora u srijedu su često bili skeptični da se može pronaći kompromis.

Ideja zajedničkog duga EU godinama je bila anatema za sjeverne zemlje članice, koje nisu bile voljne jamčiti za obveznice za visoko zadužene južne zemlje.

"Najsličnije [situacije] onome što se sada događa sa zamrznutom imovinom su financijska kriza 2012.-2013. i grčka financijska pomoć 2015.“, rekao je visoki diplomat EU-a koji je želio ostati anoniman.

Što se tiče rata u Ukrajini, sjevernjaci negiraju da se protive korištenju euroobveznica zbog zabrinutosti oko solventnosti drugih zemalja EU, ali tvrde da preferiraju tu imovinu jer bi ona osigurala veći dugoročni priljev gotovine Ukrajini.

"Ovdje se ne radi o štedljivima nasuprot onima koji troše. Radi se o tome je li netko proukrajinski ili ne“, rekao je drugi diplomat EU-a, dodajući da su zemlje sjeverne i istočne Europe preuzele vodstvo u financiranju ratnih potreba Ukrajine u posljednje četiri godine.

'Komisija je stvorila čudovište, a ono ih je pojelo'

Unatoč tjednima mukotrpnih pregovora o imovini, napori da se Belgija uvjeri u pregovore propadaju. Zemlja se odlučno protivi korištenju ruskog novca koji drži Euroclear u Bruxellesu i sada je privukla saveznike.

"[Komisija] je stvorila čudovište, a ono ih je pojelo“, rekao je treći diplomat EU-a, misleći na plan za rusku imovine. Njemačka i njezini saveznici, međutim, upozoravaju da još uvijek nema alternative ciljanju novca Eurocleara. "Ako želite nešto učiniti zajedno kao Europljani, zajam za reparacije je jedini način“, rekao je četvrti diplomat EU-a.

Ideja iza zajma temeljenog na imovini jest da Kijev ne bi morao otplatiti kredit osim ako Moskva ne plati milijarde vrijedne reparacije potrebne za obnovu uništenih ukrajinskih gradova - što je malo vjerojatan scenarij.

Orban: 'Naše obitelji neće plaćati račun za rat u Ukrajini!

Očekuje se da će belgijski premijer Bart De Wever tijekom samita čelnika EU-a u četvrtak poticati Komisiju da istraži zajednički dug - u nadi da će i ostali za stolom ponoviti njegove zahtjeve. Njegovi pristaše tvrde da je model 'jeftiniji i nudi više jasnoće', rekao je peti diplomat EU-a. No kritičari ističu da će to zahtijevati i politički blagoslov mađarskog proruskog premijera Orbána - koji je više puta prijetio da će torpedirati daljnju financijsku pomoć Kijevu.

Prema riječima četvorice diplomata EU, zastoj bi zahtijevao od Komisije da pronađe zaobilazno rješenje kako bi se Ukrajina održala na površini, a istovremeno Orbánu omogućilo da spasi obraz. U zamjenu za njegovu podršku, Komisija bi mogla poštedjeti mađarske i slovačke porezne obveznike plaćanja obrane Ukrajine.

"Komisija sada gura zajedničke zajmove, ali nećemo dopustiti da naše obitelji plate račun za rat u Ukrajini“, napisao je Orbán na X u srijedu poslijepodne. Dodao je da "ruska imovina neće biti na stolu na Europskom vijeću" u četvrtak.

Međutim, visoki dužnosnik EU-a brzo je odbacio tvrdnju mađarskog čelnika da ruske rezerve više nisu u igri. "Zajam za reparacije još je uvijek na stolu", rekli su.

