Amerika zaprijetila Europskoj uniji: 'Ako ovo napravite, nećemo imati izbora'

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u utorak je zaprijetila širokim rasponom protumjera protiv pružatelja usluga iz EU-a, uključujući moguće naknade ili ograničenja, ako tvrtke nastave s onim što je USTR nazvao "diskriminatornim" postupcima.

Ured američkog trgovinskog predstavnika (USTR) u objavi na X-u optužio je EU i neke od država članica za "diskriminatorne i uznemirujuće tužbe, poreze, kazne i direktive protiv američkih usluga", dok je istovremeno rekao da pružatelji usluga iz EU "slobodno posluju" u SAD-u, ukazujući među ostalima na Accenture, DHL, Siemens i Spotify.

"Ako EU i zemlje članice budu inzistirale na nastavku ograničavanja i odvraćanja konkurentnosti američkih pružatelja usluga diskriminirajućim sredstvima, Sjedinjene Države neće imati drugog izbora nego početi koristiti svaki alat koji im je na raspolaganju kako bi se suprotstavile tim nerazumnim mjerama", napisao je USTR.

Komisija kaznila X

Do te je prijetnje došlo nakon što su regulatori EU-a ranije ovog mjeseca nametnuli kaznu platformi društvenih medija X-u Elona Muska. "Ako će mjere odgovora biti potrebne, američki zakon dopušta među ostalim procjenu naknada ili ograničenja za strane usluge", navodi se u objavi USTR-a.

Europska komisija kaznila je X sa 120 milijuna eura zbog kršenja pravila transparentnosti, u skladu s Aktom o digitalnim uslugama.

Dva dana poslije, društvena mreža je ukinula račun za oglase Europske komisije, a vlasnik Elon Musk usporedio je Uniju s nacističkom Njemačkom. EU je pojasnila da je kazna izrečena jer je platforma dovodila u zabludu korisnike, uskraćivala podatke istraživačima i nije transparentno dokumentirala oglase.

Trump je ranije kritizirao kaznu koju su tehnološki regulatori EU-a odredili platformi X. "Europa se kreće u lošem smjeru", rekao je.

