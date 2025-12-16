Ma kakva zima: Thompsonova nećakinja se razgolitila, fanovi oduševljeni 'vrućim' izdanjem
Dok Hrvatskom vladaju niske temperature, vizažistica i nećakinja Marka Perkovića Thompsona, Lejdi Perković Jarnec, uživa na suncu i pijesku. Svojim pratiteljima na Instagramu javila se s atraktivne lokacije u Miamiju.
Lejdi je podijelila niz fotografija na kojima pozira u elegantnom plavom jednodijelnom kupaćem kostimu. Na fotografijama se vidi kako uživa uz prepoznatljive šarene kućice za spasioce na Miami Beachu, kupa se u tirkiznom moru i upija zrake sunca. Kratkim i jasnim opisom "Miami Beach" dala je do znanja gdje se odmara.
Čini se da novopečeni bračni par još ne prestaje s putovanjima. Nakon raskošnog vjenčanja u rujnu i medenog mjeseca na egzotičnoj Arubi u studenom, Lejdi i njezin suprug, plesač Ivan Jarnec, sada istražuju Floridu.
Zanimljivo je da je isti dan Lejdi na svom profilu emotivnom porukom čestitala rođendan suprugu Ivanu, pa se čini da je ovo putovanje ujedno i savršeno rođendansko slavlje. Lejdi, koja je javnosti poznata i po tome što joj je jedinstveno ime dao upravo slavni ujak, očito proživljava najsretnije dane. Egzotična putovanja savršen su nastavak ljubavne priče s Ivanom, za kojeg se zaručila tijekom emisije "Ples sa zvijezdama".
