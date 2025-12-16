FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽIVA NA PUTOVANJU /

Ma kakva zima: Thompsonova nećakinja se razgolitila, fanovi oduševljeni 'vrućim' izdanjem

Ma kakva zima: Thompsonova nećakinja se razgolitila, fanovi oduševljeni 'vrućim' izdanjem
×
Foto: Neva Zganec/pixsell

Zanimljivo je da je isti dan Lejdi na svom profilu emotivnom porukom čestitala rođendan suprugu Ivanu, pa se čini da je ovo putovanje ujedno i savršeno rođendansko slavlje

16.12.2025.
9:48
Antonela Ištvan
Neva Zganec/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dok Hrvatskom vladaju niske temperature, vizažistica i nećakinja Marka Perkovića Thompsona, Lejdi Perković Jarnec, uživa na suncu i pijesku. Svojim pratiteljima na Instagramu javila se s atraktivne lokacije u Miamiju.

Lejdi je podijelila niz fotografija na kojima pozira u elegantnom plavom jednodijelnom kupaćem kostimu. Na fotografijama se vidi kako uživa uz prepoznatljive šarene kućice za spasioce na Miami Beachu, kupa se u tirkiznom moru i upija zrake sunca. Kratkim i jasnim opisom "Miami Beach" dala je do znanja gdje se odmara.

Čini se da novopečeni bračni par još ne prestaje s putovanjima. Nakon raskošnog vjenčanja u rujnu i medenog mjeseca na egzotičnoj Arubi u studenom, Lejdi i njezin suprug, plesač Ivan Jarnec, sada istražuju Floridu.

Ma kakva zima: Thompsonova nećakinja se razgolitila, fanovi oduševljeni 'vrućim' izdanjem
Foto: Neva Zganec/pixsell

Zanimljivo je da je isti dan Lejdi na svom profilu emotivnom porukom čestitala rođendan suprugu Ivanu, pa se čini da je ovo putovanje ujedno i savršeno rođendansko slavlje. Lejdi, koja je javnosti poznata i po tome što joj je jedinstveno ime dao upravo slavni ujak, očito proživljava najsretnije dane. Egzotična putovanja savršen su nastavak ljubavne priče s Ivanom, za kojeg se zaručila tijekom emisije "Ples sa zvijezdama".

 

POGLEDAJTE VIDEO: Svjetla pozornice bila su jača od reflektora na stadionu, a zadnji je na njoj 'mešao' Saša Matić... Danas tišina

Ivan JarnecLejdi PerkovićMarko Perković Thompson
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽIVA NA PUTOVANJU /
Ma kakva zima: Thompsonova nećakinja se razgolitila, fanovi oduševljeni 'vrućim' izdanjem