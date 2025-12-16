Ma kakva zima: Thompsonova nećakinja se razgolitila, fanovi oduševljeni 'vrućim' izdanjem

Dok Hrvatskom vladaju niske temperature, vizažistica i nećakinja Marka Perkovića Thompsona, Lejdi Perković Jarnec, uživa na suncu i pijesku. Svojim pratiteljima na Instagramu javila se s atraktivne lokacije u Miamiju.

Lejdi je podijelila niz fotografija na kojima pozira u elegantnom plavom jednodijelnom kupaćem kostimu. Na fotografijama se vidi kako uživa uz prepoznatljive šarene kućice za spasioce na Miami Beachu, kupa se u tirkiznom moru i upija zrake sunca. Kratkim i jasnim opisom "Miami Beach" dala je do znanja gdje se odmara.

Čini se da novopečeni bračni par još ne prestaje s putovanjima. Nakon raskošnog vjenčanja u rujnu i medenog mjeseca na egzotičnoj Arubi u studenom, Lejdi i njezin suprug, plesač Ivan Jarnec, sada istražuju Floridu.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Zanimljivo je da je isti dan Lejdi na svom profilu emotivnom porukom čestitala rođendan suprugu Ivanu, pa se čini da je ovo putovanje ujedno i savršeno rođendansko slavlje. Lejdi, koja je javnosti poznata i po tome što joj je jedinstveno ime dao upravo slavni ujak, očito proživljava najsretnije dane. Egzotična putovanja savršen su nastavak ljubavne priče s Ivanom, za kojeg se zaručila tijekom emisije "Ples sa zvijezdama".