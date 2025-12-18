Drama na lokalnoj televiziji! Nepoznata osoba zaključala se u zgradi i prijeti da se program više neće emitirati

Neobična drama dogodila se u četvrtak ujutro na lokalnoj televiziji u Zagrebu. Nepoznata osoba zaključala se u prostore Blue TV-a i ne pušta direktora i vlasnike, potvrdio je za Zagreb.info suvlasnik.

“Naime, kad je jutros u tvrtku Net d.o.o., koja je nakladnik programa Blue TV, došao direktor Saša Engler naišao je na zaključanu ogradu, a osoba koja ju je zaključala zabranila mu je ulazak u zgradu te se u njoj zaključala i ne dozvoljava pristup zgradi niti zaposlenicima niti direktoru. Policija je odmah obaviještena o tom događaju, a osoba prijeti da se program Blue TV više neće emitirati", poručio je suvlasnik Zoran Kovačević u izjavi koju je poslao medijima.

