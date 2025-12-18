FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PONOVNO LJUBI /

Ava Karabatić pokazala novog partnera i otkrila detalje njihove romanse

Ava Karabatić pokazala novog partnera i otkrila detalje njihove romanse
×
Foto: Borna Filic/pixsell

Skladno odjeveni u crno, par izgleda sretno i zaljubljeno, a Ava je u opisu objave otkrila romantičnu priču koja stoji iza njihove veze

18.12.2025.
11:24
Antonela Ištvan
Borna Filic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon iznimno turbulentnog razdoblja u privatnom životu, splitska starleta, pjevačica i spisateljica Ava Karabatić (37) iznenadila je svoje pratitelje objavom na Instagramu, otkrivši da ponovno ljubi. Podijelila je fotografiju s novim partnerom, Lazarom, kojeg je, kako kaže, jedva nagovorila na zajedničko fotografiranje jer ne voli medijsku pažnju.

Sudbina i slučajan susret 

Na fotografiji Ava i Lazar poziraju zagrljeni za stolom u ugodnom ambijentu restorana, ispred njih se nalazi pizza, a zimski ugođaj upotpunjuju prigodne dekoracije na prozorima. Skladno odjeveni u crno, par izgleda sretno i zaljubljeno, a Ava je u opisu objave otkrila romantičnu priču koja stoji iza njihove veze.

"Iako moj dečko Lazar nije za medijska pojavljivanja i ne voli se pokazivati, uspila sam ga nagovorit bar za jednu zajedničku sliku", započela je Ava. Otkrila je kako njihova priča seže daleko u prošlost, u dane kada je studirala u Zadru. "Kako je život čudan, koliko godina je prošlo kad smo se upoznali, u mom najlipšem gradu Zadru u fakultetskim danima, pa toliko godina nakon sudbina nas opet spoji", napisala je, dodavši duhovito kako se ponovni susret dogodio u restoranu, što potvrđuje staru izreku. "Izgleda da ljubav zaista ide kroz želudac", zaključila je Ava i poslala poljupce svojim pratiteljima. Njezina objava brzo je prikupila pozitivne reakcije i komentare podrške.

Nova ljubav nakon životnih oluja

Ova sretna vijest dolazi kao tračak sunca nakon niza teških trenutaka koji su obilježili Avinu 2025. godinu. U svibnju je iznenada preminuo njezin otac Ivica, što ju je duboko potreslo. U listopadu je objavila da se seli u Švicarsku kako bi radila kao njegovateljica, razočarana stanjem u regiji. Povrh svega, samo tjedan dana prije objave fotografije s Lazarom, Ava je proživljavala pravu zdravstvenu dramu. Prvo je objavila da je trudna, da bi samo dan kasnije pojasnila kako je pozitivan test bio posljedica hormonskog poremećaja.

 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Ava KarabatićLjubavVeze
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PONOVNO LJUBI /
Ava Karabatić pokazala novog partnera i otkrila detalje njihove romanse