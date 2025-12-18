Ava Karabatić pokazala novog partnera i otkrila detalje njihove romanse

Nakon iznimno turbulentnog razdoblja u privatnom životu, splitska starleta, pjevačica i spisateljica Ava Karabatić (37) iznenadila je svoje pratitelje objavom na Instagramu, otkrivši da ponovno ljubi. Podijelila je fotografiju s novim partnerom, Lazarom, kojeg je, kako kaže, jedva nagovorila na zajedničko fotografiranje jer ne voli medijsku pažnju.

Sudbina i slučajan susret

Na fotografiji Ava i Lazar poziraju zagrljeni za stolom u ugodnom ambijentu restorana, ispred njih se nalazi pizza, a zimski ugođaj upotpunjuju prigodne dekoracije na prozorima. Skladno odjeveni u crno, par izgleda sretno i zaljubljeno, a Ava je u opisu objave otkrila romantičnu priču koja stoji iza njihove veze.

"Iako moj dečko Lazar nije za medijska pojavljivanja i ne voli se pokazivati, uspila sam ga nagovorit bar za jednu zajedničku sliku", započela je Ava. Otkrila je kako njihova priča seže daleko u prošlost, u dane kada je studirala u Zadru. "Kako je život čudan, koliko godina je prošlo kad smo se upoznali, u mom najlipšem gradu Zadru u fakultetskim danima, pa toliko godina nakon sudbina nas opet spoji", napisala je, dodavši duhovito kako se ponovni susret dogodio u restoranu, što potvrđuje staru izreku. "Izgleda da ljubav zaista ide kroz želudac", zaključila je Ava i poslala poljupce svojim pratiteljima. Njezina objava brzo je prikupila pozitivne reakcije i komentare podrške.

Nova ljubav nakon životnih oluja

Ova sretna vijest dolazi kao tračak sunca nakon niza teških trenutaka koji su obilježili Avinu 2025. godinu. U svibnju je iznenada preminuo njezin otac Ivica, što ju je duboko potreslo. U listopadu je objavila da se seli u Švicarsku kako bi radila kao njegovateljica, razočarana stanjem u regiji. Povrh svega, samo tjedan dana prije objave fotografije s Lazarom, Ava je proživljavala pravu zdravstvenu dramu. Prvo je objavila da je trudna, da bi samo dan kasnije pojasnila kako je pozitivan test bio posljedica hormonskog poremećaja.

