Ava Karabatić otkrila da je trudna, a onda se oglasila: 'Ne radi se o trudnoći, već o...'

Reality zvijezda i model Ava Karabatić (37), koja je godinama prisutna u regionalnom showbizu, ispričala je nedavno za Mondo.rs da je u drugom stanju. Kako je rekla, vijest o trudnoći ju je iznenadila, ali ju istovremeno usrećila. Dodala je da je trudnoću otkrila tek prije dva tjedna te da se još privikava na novu situaciju. Kazala je da je otac djeteta čovjek s kojim je bila u vezi, iako ga, kako kaže, nije zamišljala kao partnera s kojim će imati obitelj.

Preokret situacije

Nakon što je vijest odjeknula regionalnim medijima, Ava se javno oglasila na svom Instagram profilu putem priče i napisala sljedeće:

"Dragi svi,

Kao što znate, odjeknula je vijest da sam trudna. Naime, test je jučer pokazao pozitivan rezultat i zbog toga sam povjerovala da sam trudna. Međutim, naknadnim pregledima utvrđeno je da se ne radi o trudnoći, već o hormonalnom disbalansu koji je privremeno poremetio rezultate testa.

Razumijem da je moja objava izazvala reakcije i žao mi je ako je nekoga dovela u zabludu."

Foto: Instagram/ava_karabatic_official

Naime, Ava Karabatić ovom je objavom opovrgnula vijest o trudnoći te objasnila da je riječ o hormonalnoj neravnoteži.

