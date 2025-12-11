'Dogodilo se usput': Ava Karabatić je trudna?

Reality zvijezda i model Ava Karabatić (37), koja je godinama prisutna u regionalnom showbizu, ponovno je privukla veliku pažnju nakon što je za Mondo.rs ispričala da je u drugom stanju. Kako kaže, vijest ju je iznenadila, ali ju istovremeno čini sretnom. Dodala je da je trudnoću otkrila tek prije dva tjedna te da se još privikava na novu situaciju.

'Birala sam pogrešno, ali sam sretna'

Ava je otvoreno priznala da joj je cijela situacija još pomalo nerealna.

"Jeste i dalje šok i meni malo komično, ali realno. U životu sam uvijek birala pogrešno, ali prepustim se situaciji. Prije dva tjedna sam saznala, jako sam sretna", ispričala je za Mondo.rs.

Tko je otac djeteta?

Ava je otkrila za spomenuti portal da je ostala trudna s muškarcem s kojim je ranije bila u vezi, iako ga, kako kaže, nije zamišljala kao partnera s kojim će imati obitelj.

"To nije čovjek kojeg sam željela, ali to je moja ljubav iz mlađih dana. Stvari se dogode kada ih najmanje očekujemo. Ja ne želim brak, dogodilo se u trenutku", rekla je Ava, ističući da dijete planira odgajati uz pomoć bliskih prijatelja, ali ne i oca.

Ima jasnu želju

Na pitanje o spolu djeteta, Ava nije dugo razmišljala.

"Voljela bih da imam sina, dat ću mu ime po svom ocu, zvat će se Ivan", otkrila je u razgovoru za Mondo.rs.

