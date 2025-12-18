FREEMAIL
Ancelotti dobio otkaz u Brazilu! Trenerski debi završio ranije nego što se očekivalo

Ancelotti dobio otkaz u Brazilu! Trenerski debi završio ranije nego što se očekivalo
Foto: Profimedia

Ancelotti je vodio Botafogo u 33 utakmice, upisavši 15 pobjeda, 10 remija i 8 poraza

18.12.2025.
11:23
Hina
Profimedia
Davide Ancelotti, sin poznatog talijanskog trenera Carla Ancelottija koji je trenutno izbornik Brazila, dobio je otkaz u Botafogu, kojeg je vodio od srpnja ove godine, objavili su u četvrtak talijanski mediji.     

Davidu Ancelottiju bio je ovo prvi posao na poziciji glavnog trenera. Prethodno je bio pomoćnik svom ocu u Real Madridu, Evertonu i Napoliju, a počeo je kao kondicijski trener u PSG-u. 

"Botafogo objavljuje da Davide Ancelotti više nije trener prve momčadi. S njim odlaze kondicijski trener Luca Guerra te pomoćnici Luis Tevenet i Andrew Mangan. Klub se zahvaljuje Ancelottiju na profesionalizmu i posvećenosti dok je vodio momčad i želi mu puno uspjeha u budućim izazovima", priopćio je brazilski prvoligaš, dodajući da će uskoro biti objavljeno ime novog trenera.

Ancelotti je vodio Botafogo u 33 utakmice, upisavši 15 pobjeda, 10 remija i 8 poraza. U brazilskom prvenstvu Botafogo je završio na šestom mjestu, te je eliminiran u osmini finala Libertadores kupa.

Carlo Ancleotti Davide Ancelotti Brazil Botafogo
