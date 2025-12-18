FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAVA /

Ubijen bivši reprezentativac, pucali i na njegovu majku

Ubijen bivši reprezentativac, pucali i na njegovu majku
×
Foto: Profimedia

Napad je, uz njega, bio usmjeren i na još dvije žene

18.12.2025.
8:49
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši ekvadorski reprezentativac Mario Pineida ubijen je u srijedu u lučkom gradu Guayaquilu, objavio je njegov klub, Barcelona SC.

Pineida, 33-godišnji branič, igrao je za Ekvador u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji i Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru. Osvojio je ekvadorski naslov prvaka s Barcelonom 2016. godine, a igrao je i za brazilski klub Fluminense.

Ekvadorsko ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je pucnjavu, dodajući da specijalna policijska jedinica "radi na slučaju".

Prema vijestima na stranici Primicias, Pineidu su upucale dvije osobe na motociklu, koje su također pucale i u njegovu majku i još jednu ženu, čije ozljede nisu poznate.

Ekvador, dugo smatran oazom mira u Latinskoj Americi, posljednjih je godina pogođen porastom nasilja, a suparničke bande povezane s meksičkim i kolumbijskim kartelima bore se za kontrolu nad trgovinom drogom.

POGLEDAJTE VIDEO: Ruše protivnika bez udarca: 'A drugi misle da smo izrezani, krupni, ćelavi...'

UbojstvoEkvadorBandaKartel
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAVA /
Ubijen bivši reprezentativac, pucali i na njegovu majku