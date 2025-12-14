Ministrica Hrstić o 'zataškavanju' slučaja gube: 'Nije bilo potrebe obavijestiti javnost'

U Hrvatskoj je nakon 32 godine potvrđen prvi slučaj gube ili lepre. Riječ je o stranom radniku iz Nepala koji već dvije godine živi i radi u Hrvatskoj s obitelji.

Guba je inače, kronična zarazna bolest. Uzrokuje ju bakterija, a prenosi se kašljanjem i kihanjem, za što je potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim. Liječnici ističu da nema potrebe za panikom jer se, kao i u ovom slučaju, guba može liječiti i tada osoba prestaje biti zarazna.

Iz udruge pacijenata se pak pitaju zašto hrvatska javnost nije na vrijeme upoznata s ovim slučajem, o čemu smo razgovarali s ministricom zdravstva Irenom Hrstić.

O pojavi gube je hrvatsku javnost obavijestio RTL Danas, jeste li vi znali za slučaj ili vas je HZJZ trebao obavijestiti?

Postoji obveza prijavljivanja pojave zaraznih bolesti pa tako i gube i da, postoji jasna procedura kako se to radi. Tako je HZJZ i obavijestio, u redovnim tjednim izvještajima. Ta guba, odnosno dokaz postojanja gube, će se pojaviti u ponedjeljak, znači sutra.

Zašto javnost za gubu nije znala desetak dana, dok je ministar zdravstva u Rumunjskoj odmah stao pred kamere?

Javnost uvijek bude obaviještena u trenutku kada postoji bilo kakva javno-zdravstvena ugroza. S obzirom na to da se radi o jednom oboljelom, koji je odmah kontaktiran, gdje su i njegovi kontakti odmah kontaktirani, epidemiološki analizirani. Po pravilima struke nije bilo potrebe širu javnost obavještavati.

Da RTL Danas nije poslao upit - bi li javnost ikada za to doznala?

Teško, ako bi se radilo o isključivo izoliranom slučaju. Dakle, govorimo o situaciji, lako je apsolutno rečeno, da ako postoji bilo kakva javno-zdravstvena potencijalna ugroza da se mora obavijestiti javnost. Ovdje nema nikakvih naznaka o zataškavanju jer nitko u zdravstvu ne razmišlja o tome da javnost ne treba znati ono što treba znati. Moram samo naglasiti da prijenos bolesti nije onim običnim kapljičnim putem, nije neposrednim kontaktom, već kod dugotrajnog i trajnog kontakta sa zaraženom osobom.

Uskoro više...