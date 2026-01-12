Auto planuo kod Dicma, vozač morao bježati iz buktinje: Pogledajte snimku
Srećom, nije bilo ozlijeđenih, no nastala je velika materijalna šteta
Osobni automobil zapalio se u ponedjeljak malo prije 16.00 sati na cesti D1 kod Dicma, javlja Dalmacija Danas.
Splitsko-dalmatinska policija potvrdila je da je vozač uočio dim na autu, a ubrzo nakon toga počeo je požar. Vozač je morao izaći iz vozila, koje je ostalo na kolniku.
Objavljena snimka
Na lice mjesta stigla su trojica vatrogasca s jednim vozilom. Uspjeli su ugasiti buktinju, ali nastala je velika materijalna šteta - automobil je gotovo u potpunosti izgorio, kao što se i vidi na objavljenoj snimci.
Ozlijeđenih nema, a policija ističe da nije bilo elemenata kaznenog djela.
POGLEDAJTE VIDEO: Nakon požara i gubitka doma, samohrana majka iz Maruševca dobila obnovljeni automobil