DRAMA NA D1 /

Auto planuo kod Dicma, vozač morao bježati iz buktinje: Pogledajte snimku

Auto planuo kod Dicma, vozač morao bježati iz buktinje: Pogledajte snimku
Foto: Vatrogasci 193/facebook Screenshot

Srećom, nije bilo ozlijeđenih, no nastala je velika materijalna šteta

12.1.2026.
18:00
Erik Sečić
Vatrogasci 193/facebook Screenshot
Osobni automobil zapalio se u ponedjeljak malo prije 16.00 sati na cesti D1 kod Dicma, javlja Dalmacija Danas.

Splitsko-dalmatinska policija potvrdila je da je vozač uočio dim na autu, a ubrzo nakon toga počeo je požar. Vozač je morao izaći iz vozila, koje je ostalo na kolniku. 

Objavljena snimka 

Na lice mjesta stigla su trojica vatrogasca s jednim vozilom. Uspjeli su ugasiti buktinju, ali nastala je velika materijalna šteta - automobil je gotovo u potpunosti izgorio, kao što se i vidi na objavljenoj snimci.

Ozlijeđenih nema, a policija ističe da nije bilo elemenata kaznenog djela. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon požara i gubitka doma, samohrana majka iz Maruševca dobila obnovljeni automobil

DicmoPožarAutomobil
