Majka i dvoje djece izgorjeli u požaru, tata ih pokušao spasiti: Objavljeni potresni detalji

Fionnghuala Shearman iz Velike Britanije, njezina kći Eve (7) i sin Ohner (4), stradali su u požaru koji je na Štefanje zahvatio njihovu kuću u Stroudu, a The Sun je u ponedjeljak objavio detalje tragedije.

Njezin suprug Tom Shearman, inače policajac, uspio je pobjeći, ali onda se vratio u buktinju kako bi spasio obitelj. Nažalost, nije mogao pomoći supruzi, djeci ni obiteljskom psu koji su bili zarobljeni unutra.

This is the mother of two who died in a Boxing Day house fire along with her children - as her police officer husband remains in hospital after escaping.



Fionnghuala Shearman, known to friends as Nu, perished alongside daughter Eve, seven, and son Ohner, four, as flames swept… pic.twitter.com/m9n08HuQUW — BettyBoo (@BettyBoochichi2) December 30, 2025

Policiji je ispričao da ih je tijekom noći probudio dim. Ustao je iz kreveta i probao ući u dječju sobu, ali nije uspio zbog dima i prejake topline. Tada je izašao kroz prozor kupaonice, a onda se pokušao vratiti, ali ga je spriječila vatra. "Nekoliko je puta pokušavao, ali nije uspio ući", otkrila je Katy Skerrett, viša mrtvozornica za Gloucestershire.

Emotivna poruka

Vjeruje se da je požar izbio u prizemlju, a potom uništio krov, stropove i stubište. Uzrok zasad nije poznat, ali istražitelji ističu da u slučaju ne postoje sumnjive okolnosti.

"Moj život, životi mojih voljenih, mojih prijatelja i cijele zajednice promijenili su se na Dan svetog Stjepana. Najvažnije i najtragičnije, troje najvećih ljudi koji su ikada obogatili naše živote oduzeti su ne samo meni, nego svima nama. Ne mogu opisati bol i traumu, mojoj je obitelji na najnasilniji način otrgnuta sama srž i bit", napisao je Tom u emotivnoj poruci.

Na stranici GoFundMe pokrenuta je kampanja za skupljanje novčanih sredstava koji bi pomogli Shearmanu. Ljudi su zasad donirali više od 430.000 funti.

