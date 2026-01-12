Privatni chef Luke Modrića podijelio fotografije iz luksuznog penthousea

Luka Modrić (40), hrvatski nogometaš i kapetan reprezentacije, Novu je godinu dočekao u svom luksuznom penthouseu u Milanu, u intimnom okruženju s obitelji i privatnim chefom.

Talijanski chef Leonardo Cannavale, poznat i kao Gordon Lenni, podijelio je fotografije s dočeka na društvenim mrežama. „Privatni chef za nogometnu legendu. Bila mi je velika čast kuhati za njega i njegovu obitelj u novogodišnjoj noći. Degustacijska večera pripremljena od vrhunskih namirnica, uvijek s talijanskim štihom, kako bi se obilježila ova posebna noć“, napisao je Cannavale.

Najviše pažnje, osim same večere, privukla je kuhinja Luke Modrića. Prostrana i vrhunski opremljena, kuhinja spaja tamno drvo, mramor na podu i zidovima te svijetlosive ormariće. U sredini se nalazi kuhinjski otok s napom i ugrađenom pločom za kuhanje, koji je praktičan i vizualno dominantan detalj prostora.

Tko je Leonardo Cannavale?

Leonardo Cannavale je talijanski profesionalni chef i privatni kuhar iz Milana. Diplomirao je kulinarstvo na prestižnoj Le Cordon Bleu školi i radio u restoranima s Michelinovim zvjezdicama diljem Europe. Specijalizirao se u pripremi gourmet menija za vrhunske sportaše i njihove obitelji, često surađujući s nutricionistima kako bi osigurao jela prilagođena prehrambenim potrebama.

Njegova karijera kao privatnog chefa izgrađena je preporukama i društvenim mrežama, a među njegovim klijentima su i zvijezde poput Lautara Martíneza i Mattea Darmiana, čime je stekao reputaciju jednog od najtraženijih privatnih kuhara u Milanu.

