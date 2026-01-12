FREEMAIL
RADNI POSJET /

Otkriveni detalji susreta Milanovića i Ruttea, evo o čemu su pričali

Foto: Ured Predsjednika

S Pantovčaka su se oglasili nakon susreta glavnog tajnika NATO-a i hrvatskog predsjednika

12.1.2026.
18:11
Dunja Stanković
Ured Predsjednika
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastao se s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem u ponedjeljak u sklopu radnog posjeta Hrvatskoj, tijekom kojeg se sastao i s premijerom RH. 

Iu Ureda predsjednika otkrili su detalje o sastanku i o čemu su razgovarali, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti: 

"Teme sastanka održanog u Uredu predsjednika Republike bile su: financijsko izdvajanje za obranu i opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske i potreba da to izdvajanje osigura i veće obrambene sposobnosti; zatim situacija u Ukrajini i mogućnosti rješenja i okončanja rata, te sigurnosna situacija u hrvatskom susjedstvu.

Uz glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea na sastanku su bili viša zamjenica voditelja Ureda glavnog tajnika Kadri Metspalu, glasnogovornica Allison Hart, zamjenica voditelja Ureda glavnog tajnika Inga Wegner, predstavnica Odjela za politička i sigurnosna pitanja NATO-a Margaux Viseur i vojni asistent glavnog tajnika potpukovnik Heinric van Vlokhoven.

Uz Predsjednika Republike bili su predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid, zamjenik stalnog predstavnika i privremeni otpravnik poslova u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora Mirko Ujdenica, savjetnik Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić, savjetnik Predsjednika Republike za obranu Ivica Olujić, savjetnik Predsjednika Republike za nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić, vojni predstavnik Republike Hrvatske pri NATO i EU general-pukovnik Boris Šerić i pomoćnik savjetnika Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Ivan Mutavdžić", kazali su iz Ureda predsjednika. 

Rutte je ranije u ponedjeljak obišao Vojarnu "Pukovnik Marko Živković" na Plesu gdje će obišao avion Rafalea, besposadne letjelice Baryaktar i UH -60M Black Hawk helikoptera. Na sastanku s premijerom Andrejem Plenkovićem u Banskim dvorima, Rutte je upoznat s aktivnostima Vlade oko ispunjavanja obaveza te povećanja izdvajanja za obranu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Mark Rutte odgovorio na prijetnju Vladimira Putina

