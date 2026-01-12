FREEMAIL
STIŽE U HRVATSKU /

Danas bi u Zagrebu mogao biti prometni kolaps, a sve zbog jednog čovjeka

Danas bi u Zagrebu mogao biti prometni kolaps, a sve zbog jednog čovjeka
Foto: Goran Stanzl/pixsell/Ilustracija

Posjet će započeti radnim sastankom s premijerom Plenkovićem

12.1.2026.
9:17
danas.hr
Goran Stanzl/pixsell/Ilustracija
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte danas stiže u posjet Hrvatskoj, tijekom kojeg će se sastati s cjelokupnim državnim vrhom.

Posjet će započeti radnim sastankom s premijerom Andrejem Plenkovićem u 11.40 sati u vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu. Razgovori će se potom nastaviti u Banskim dvorima, a zajedničke izjave za medije predviđene su oko 13:30 sati.

U poslijepodnevnom dijelu programa, u 15.25 sati, Rutte će se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici sastati s predstavnicima hrvatske obrambene industrije kako bi razgovarali o suradnji s NATO partnerima.

Sastanak s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem održat će se u 16.30 sati u Uredu predsjednika na Pantovčaku, dok je za 17.15 sati predviđen razgovor s predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom Jandrokovićem. Nakon oba sastanka bit će objavljena priopćenja.

Uoči posjeta glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea Hrvatskoj predsjednik Zoran Milanović u petak je za njega rekao da "nije jasno u čije ime govori”, a da "govori puno stvari” koje ne podržava.

"Glavni tajnik NATO-a je dobrodošao u Hrvatsku, ali ne donosi nikakve odluke niti raspolaže bilo kakvim novcem. Nije niti tehnička osoba, a kada govori nije jasno u čije ime govori, jer govori puno, puno stvari koje ja uopće ne podržavam", kazao je Milanović.

