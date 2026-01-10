U čije ime Rutte govori? Glavni tajnik NATO-a dolazi u Hrvatsku: 'Popričat ćemo, ali...'

Uoči sposjeta glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea Hrvatskoj predsjednik Zoran Milanović u petak je za njega rekao da "nije jasno u čije ime govori”, a da "govori puno stvari” koje ne podržava.

Glavni tajnik NATO-a u ponedjeljak stiže u službeni posjet Zagrebu tijekom kojeg bi se trebao sastati i s predsjednikom, ujedno vrhovnim zapovjednikom vojske.

Milanović je rekao da je Rutte "dobrodošao u Hrvatskoj”, no da on nije dužnosnik koji "donosi odluke i raspolaže bilo kakvim novcem". "Kad govori nije jasno u čije ime govori, a govori puno stvari koje ja uopće ne podržavam”, rekao je Milanović u petak pred novinarima u Čakovcu.

Rutte će posjetiti vojarnu 'Pukovnik Marko Živković”, sastati se s premijerom Andrejem Plenkovićem, položiti vijenac kod Spomenika domovini te se sastati s predstavnicima obrambene industrije, priopćila je vlada.

Sudeći po Milanovićevoj izjavi, bivši nizozemski premijer koji je glavni tajnik NATO-a od listopada 2024., sastat će se i s predsjednikom. "U ponedjeljak će biti ovdje gost, popričat ćemo, ali to nije osoba koja donosi odluke”, rekao je Milanović.

Hrvatima rabljeni, Srbima novi avioni

Predsjednik je kritizirao vladinu pomoć Ukrajini i nabavu inozemnog naoružanja dok istovremeno navodno "opstruira” izgradnju hrvatskih ophodnih brodova. Rekao da se vlada pohvalila kako je Ukrajini "istovarila” 15 milijuna eura, što "nije dovoljno ni za grijanje jedne vojarne mjesec dana”.

Rekavši da je 15 milijuna eura "sigurnije u Ukrajini nego u rukama HDZ-ovaca”, Milanović smatra da taj novac za Hrvatsku "simbolički i konkretno” nije beznačajan. "Od tih brodova neće biti ništa”, istaknuo je Milanović koji smatra da je premijer Andrej Plenković odustao od njih.

„Mogu samo zaključiti da se projekt opstruira....Istovremeno Ukrajini 15 milijuna eura, Francuskoj milijardu i pol, Njemačkoj milijardu, nešto iz proračuna, nešto iz europske milostinje”, rekao je Milanović, referirajući se na kupnju francuskih borbenih zrakoplova Rafale i njemačkih tenkova Leopard.

Predsjednik kaže da su Francuzi Hrvatskoj "uvalili rabljene avione” a "Srbiji prodali nove”, zbog čega sad „moramo kupiti novu opremu”. „To je savezništvo, partnerstvo? To se ne radi”, izjavio je predsjednik.

Kritizirajući pak nabavku njemačkih tenkova, Milanović je rekao da se "Litva izborila da radi njihove dijelove, a Hrvatska, koja ima tradiciju takve proizvodnje - ništa".

O Grenlandu

Komentirao je i situaciju oko Grenlanda. Milanović je rekao da Grenland "ne predstavlja ništa” za sigurnost SAD-a i dodao da se po tom pitanju može biti samo na strani Danske kojoj Grenland pripada.

"Bude li jednog dana nešto i predstavljao, tad neće biti ni Europe ni Amerike jer to znači da će se arktički led otopiti do te mjere da će Amerika, ako opstane, imati glavni grad u Denveru, a ne u Washingtonu”, rekao je Milanović. "Sjeverni dio Grenlanda je okovan ledom, tu plovidbe neće biti nikada, a ako je bude, znači da svijeta više nema”.

Dodao je da je SAD pokazao koliko mu je bitan Grenland time što je zatvorio dvije od tri vojne baze na otoku i da se po tom pitanju može biti samo na strani Kopenhagena. Danska je bila "valjda najpokorniji američki partner, a sad za nagradu dobiva ovo”.

Umjesto Grenlanda, Milanović je američkoj administraciji ironično sugerirao da zauzme Svalbard, otočje pod kontrolom Norveške istočno od Grenlanda, koje zbog Golfske struje nije okovano ledom.

