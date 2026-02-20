FREEMAIL
'GLAD BI VLADALA...' /

Iza kulisa 'Divljih pčela': Snimka sa seta otkrila tko je zaslužan za opuštenu atmosferu

Iza kulisa 'Divljih pčela': Snimka sa seta otkrila tko je zaslužan za opuštenu atmosferu
Foto: RTL

Na snimci Marija priprema raskošnu platu s narescima i zalogajima za ekipu

20.2.2026.
18:07
Hot.hr
RTL
Glumac Vladimir Posavec Tušek, koji u seriji Divlje pčele tumači generala Ranka Badurinu, na društvenim je mrežama podijelio video kolegice Marije Borić Jerneić uz zahvalnu poruku:

"Glad bi vladala da Kame nije. Hvala naša draga Marija".

Na snimci Marija priprema raskošnu platu s narescima i zalogajima za ekipu, a atmosfera na setu djeluje opušteno i veselo. Riječ je o kratkom, spontanom trenutku iza kulisa koji podsjeća koliko je dobra energija među glumcima važna za ono što publika vidi na ekranu

Lik Karmele Poljak u radnji vodi gostionicu – središnje mjesto zbivanja gdje se donose ključne odluke, sklapaju savezi i razrješavaju sukobi. Ona nije tek sporedna figura, nego stabilan stup zajednice koji razumije odnose u Vrilu i zna držati stvari pod kontrolom. Zanimljivo je da i izvan scene djeluje jednako – kao osoba koja spontano okuplja kolege i stvara osjećaj zajedništva.

Foto: RTL

S druge strane, Ranko Badurina utjelovljuje principijelnost i čast. Njegov vojnički kodeks oblikuje ga kao čovjeka koji ne spletkari i ne igra iza leđa. Dinamika između tih likova često spaja snagu i razboritost, a čini se da slična kemija postoji i među glumcima izvan seta.Takvi mali prizori iz backstagea podsjećaju zašto serija djeluje uvjerljivo – kad su odnosi autentični u stvarnosti, to se lako prepoznaje i u kadru.

Serija je na programu večeras od 20.15 na RTL-u, dok je nova epizoda dostupna i dan ranije na platformi Voyo.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Gospođa Jadranka vjerno dočarala šibenski problem. Donosimo detalje projekta koji će spasiti grad 

