Prvi ovakav vlak u Europi od sada redovno vozi Dalmacijom. Puni se pola sata i ide do 120 km/h

U redovni promet na splitskom području u ponedjeljak ujutro uveden je baterijski vlak, prvi takav u Hrvatskoj i Europi, koji će prometovati na relaciji Split-Kaštel Stari-Split i tako rasteretiti cestovni promet.

Baterijski vlak proizveden je u sklopu projekta "Primjena zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu" koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. U sklopu projekta proizveden je i elektrobaterijski vlak te šest punionica na kolodvorima Bjelovar, Virovitica, Osijek, Varaždin, Pula i Split Predgrađe, a ukupna vrijednost projekta iznosi 17,1 milijun eura.

Prvi put taj je vlak prometovao 29. rujna ove godine, povremeno vozeći probne vožnje na relaciji Virovitica-Bjelovar-Virovitica kako bi se ispitale punionice. Baterijski vlak ima 113 sjedećih mjesta, može dostići maksimalnu brzinu od 120 km/h, te mu punjenje baterije najviše traje 30 minuta. Opremljen je rampama za ulazak i izlazak osoba u invalidskim kolicima, prostorom za bicikle, audio-vizualnim sustavom za informiranje putnika i video nadzorom, a putnicima u vlaku je omogućen besplatan pristup internetu, kao i punjenje mobilnih uređaja. Za pogon koristi baterije koje se pune na punionicama.

Prvi u RH i Europi

Riječ je o prvom takvom vlaku u Hrvatskoj i Europi, istaknuo je državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek i ustvrdio kako je "to jedna prekrasna točka na cijelom paketu modernizacije" Hrvatske željeznice u smislu putničkog prometa, nabave vlakova i ostalog što rade kroz reformu sustava željezničkog prijevoza.

Podsjetio je da su u proteklih osam godina nabavili 70 vlakova, a trenutačno je u proizvodnji ugovoreno još novih 19 vlakova vrijednih 175 milijuna eura, od čega će jedan dio biti baterijski vlakovi. Najavio je i da pripremaju nabavku još 40 novih baterijskih, elektro baterijskih i ostalih vlakova.

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban je kazao da će građani te županije imati brojne koristi od baterijskog vlaka jer je ugodan, udoban i bešuman, a od danas će na relaciji Split-Kaštel Stari biti 14 polazaka više nego do sada.

"Od današnjeg dana ćemo imati ukupno 32 vožnje, a uz to se danas puštaju u promet i dvije željezničke postaje - jedna u Solinu i druga u Sv. Kaji kako bi građani što više koristili vlakove. Na taj način će se rasteretiti cestovni promet", poručio je Boban.

Besplatan prijevoz vlakom imaju umirovljenici i studenti Splitsko-dalmatinske županije kao i osobe s invaliditetom koje imaju valjanu iskaznicu. Vožnja baterijskim vlakom od Splita do Kaštel Starog traje 28 minuta, a cijena je oko 1,5 eura.

