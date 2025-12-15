FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKAV TRILER /

Najluđa utakmica sezone: Hrabri Bournemouth izvukao remi uz čak osam golova na Old Traffordu

Najluđa utakmica sezone: Hrabri Bournemouth izvukao remi uz čak osam golova na Old Traffordu
×
Foto: Will Palmer/sports Press/zuma Press/profimedia

U posljednjim trenucima susreta gosti su mogli i do pobjede

15.12.2025.
23:48
Hina
Will Palmer/sports Press/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Manchester Uniteda i Bournemoutha odigrali su jednu od najboljih utakmice sezone u Premier ligi, a nakon niza obrata susret je završio 4-4.

Bio je to "triler" na Old Traffordu sa čak osam golova, te nizom prilika na obje strane. Ukupno su igrači oba sastava uputili 39 udaraca, pri čemu čak 18 udaraca u okvir gola.

Legenda Liverpoola, a sada komentator Sky Sportsa, Jamie Carragher kazao je kako žali što je susret završio.

"Mislim da smo upravo vidjeli najbolju utakmicu sezone i to je ono što Premier ligu čini najvećom ligom, najvećim proizvodom, kako god to želite nazvati, na svijetu. Nismo htjeli da utakmica završi, a osjećali smo se kao da ni sudac nije," kazao je.

United je vodio 1-0 i 2-1, no gosti su se oba puta vratili, a potom i poveli 3-2. Manchester je uzvratio s dva gola stigavši do prednosti 4-3, da bi Bournemouth pet minuta prije kraja zabio za 4-4. U posljednjim trenucima susreta gosti su mogli i do pobjede.

Amad Diallo je u 13. minuti doveo United do prednosti, izjednačio je Antoine Semenyo u 40. minuti, no u posljednjim trenucima prvog dijela Casemiro je vratio prednost na stranu domaćina.

Evanilson je izjednačio u 46. minuti, a rezultat je okrenuo Marcus Tavernier u 52. minuti. Bruno Fernandes je sve vratio na početak u 77. minuti, a samo dvije minute kasnije Matheus Cunha je doveo "Crvene vragove" do vodstvs 4-3. U 85. minuti je poravnao E.J. Kroupi.

Gosti su u sudačkoj nadoknadi, koja je trajala devet minuta, imali dvije velike prilike, ali se Senne Lammens istaknuo sjajnim obranama. Prvo je u šestoj minuti nadoknade obranio udaraca Marcosa Senesija, a tri minute kasnije i Davida Brooksa.

United je napredovao za dva mjesta i sada je šesti sa 26 bodova, deset manje od lidera Arsenala. Bournemouth je također napravio skok za dvije stepenice i trenutačno drži 13. mjesto sa 21 bodom.

Standings provided by Sofascore
Premier LigaManchester United
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKAV TRILER /
Najluđa utakmica sezone: Hrabri Bournemouth izvukao remi uz čak osam golova na Old Traffordu