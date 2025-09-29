Hrvatskim prugama od danas vozi prvi baterijski vlak. Pitali smo vas kakva su vaša iskustva s HŽ-om

U Hrvatskoj je u ponedjeljak pušten u promet prvi baterijski vlak. Ima 113 sjedećih i 114 stajaćih mjesta, svi u njemu mogu besplatno surfati internetom. Maksimalna brzina mu je 120 km/h, a za pogon će koristiti baterije koje se pune isključivo na punionicama. Nakon prve vožnje vlak će prevoziti putnike na liniji od Virovitice do Bjelovara, a nakon dovršetka punionice u Splitu - bit će premješten na liniju Split - Kaštel Stari.

"U nabavi i proizvodnji imamo još dodatnih 21 vlak, od kojih će neki biti baterijski, a neki elektrobaterijski. Takvi vlakovi uglavnom će prometovati na neelektrificiranim prugama, a uz ovaj projekt izgrađeno je i šest punionica.", poručio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

U našoj Temi dana pitali smo vas – vozite li se vlakom i kakva su vaša iskustva? Evo što ste nam napisali ispod objave na Facebook stranici našeg portala.

"Otkazivanje linija se ne ažurira, vlakovi čekaju jedan drugoga, linije neusklađene s potrebama građana. Umjesto da srede te radničke i učeničke linije, preko dana ima vlakova koji ničemu ne služe. A u ključnim satima kad bi građani mogli iskoristiti taj vlak, vlakovi kasne ili ne postoje...", napisala je jedna korisnica.

"Svaki dan se vozim vlakom i stalno kasne. Godinama je loš vozni red - nije usklađen niti za djelatnike HŽ-a, niti za ostale koji idemo u noćnu smjenu", dodala je druga.

"Prije bih biciklom došao na more nego vlakom. Kako kažu iz HŽ-a, brzina vlaka je u prosjeku 43 km/h", napisao je jedan korisnik. "Sve je loše, sporo i zastarjelo 40 godina", nadovezao se drugi.

"Što više Ministarstvo ulaže novac u HŽ infrastrukturu, to su vlakovi sporiji i više kasne", smatra jedan korisnik.

"Vlak iz Ogulina za Zagreb već 4-5 mjeseci kasni u dolasku u Jastrebarsko minimum 15 minuta pa u Zagreb dođemo sa zakašnjenjem od 30 minuta. I to baš svaki dan! A ironija svega je da nam na svakoj stanici najavljuju koliko kasnimo. Kao da je to iznimka, a ne pravilo", požalio se jedan korisnik.

"Bilo bi super da ima linija vlaka Makarska - Split stigli bi brže nego autom, posebno u ljetnom periodu. Ponekad treba 3 sata za doći na odredište u dužini od cca 60 km", napisala je jedna korisnica.

"Odlično iskustvo, svaki put kad mogu idem vlakom", napisao je jedan korisnik. "Dobra iskustva na kratkim relacijama", dodao je drugi.

"Svakodnevno na posao. Loša na žalost. Gotovo svaki dan kasne", napisao je jedan korisnik.